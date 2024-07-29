影／霧社水庫武界壩開始洩洪 排砂去渾將到本周三結束
凱米颱風襲台帶來豐沛水量，台電表示霧社水庫上周起達到滿水位，開始洩洪外，豪大雨沖刷山坡地及河道泥沙，造成水中濁度飆升，大觀電廠武界壩濁度更「飆破數萬」已超過取水標準，不得不啟動洩洪「排渾蓄清」，日月潭暫停取水，進行空庫排砂及河道沖淤操作，為水庫及河道洗洗澡。
台電表示，凱米颱風持續降下豪雨，水庫水位持續上升，台電各地水力電廠視降雨量對水庫蓄水影響，上周起依據進流量進行調節性放水，同時進行排砂，以確保電廠營運穩定，特別是大觀電廠武界壩濁度已超過取水標準，經放水廣播和通報後，已於傍晚開啟閘門排砂洩洪，呼籲民眾遠離河床，並隨時注意氣象資訊、水庫洩洪資訊及水域狀況變化。
大觀電廠指出，台灣近兩年無颱風通過，武界壩上游濁水溪的集水區，布滿崩落的砂石、垃圾及漂流木等雜物，且武界壩底部泥砂高層很高，考量凱米颱風帶來豐沛的雨量，砂石、雜物等也伴隨水流進入武界壩，加劇水庫淤積，台電公司為防範含砂量高濁度的水，被引入日月潭水庫，上周起啟動排渾洩洪。
當濁水溪本流濁度上升，武界壩立即聯合上游的霧社水庫，進行空庫排砂及河道沖淤操作，高達每秒440噸的高濁度水量，為水庫及河道洗澡，一霎時水流聲、沖淤聲、落石聲及工作聲，響徹優美的濁水溪河谷，讓高濁度的溪水回歸河道，排渾蓄清，以蓄存日月潭水庫珍貴水資源，排砂去渾工作將進行到本周三結束。
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