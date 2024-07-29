台中大雪山社區停電6天 手機沒電、食物酸臭民怨炸鍋

凱米颱風過境，台中和平區大雪山社區已停電6天半，社區前理事長李呈琿說，無法冷藏食物，今天每戶都丟了一大堆東西，酸臭腐爛，他還得跑到山下替手機充電，有一名老者洗腎，沒電操作機器，醫院昨晨急派員接走治療。居民氣憤表示「我們是三等國民嗎？」台電公司表示，目前大雪山地區有40多戶停電，因山路昨才搶通，台電有3組人員搶修，今天肯定會復電。

大雪山社區居民表示，停電6天破紀錄，到今晚就是第7天了，但向外求助都無人聞問。已正常上班多日，但大雪山硬是到昨天路才通，手機沒電、冰箱沒電，苦不堪言，入夜居民只能點蠟燭照明。

李呈琿說，今天早上垃圾車進社區，每家各戶幾乎都丟了一大堆腐爛、酸臭的食物，放在家裡氣味難耐。路才通，他先趕到山下為手機充電，這幾天過了如原始人的生活。

台電公司表示，台電人員積極搶修，但山區電桿倒得比平地多，凱米重創和平山區，情況比想像中嚴重。大雪山社區附近因樹倒或落石等因素，道路昨才搶通，台電人員目前已有3組人員進去搶修，今天一定復電，希望民眾體諒。