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中南部農田大淹水 復耕缺秧苗有錢買不到農業局也頭痛

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮永興村的農田在凱米颱風過境後泡在水裡，秧苗都泡湯。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮永興村的農田在凱米颱風過境後泡在水裡，秧苗都泡湯。記者簡慧珍／攝影

凱米颱風為中南部帶來豪大雨，農田淹水，秧苗場也遭殃，有意復耕的農民搶購秧苗補植，價格不含運費每片上漲4元，但到處淹水秧苗缺貨，災後才訂貨有錢也買不到。

台灣秧苗場集中彰化、雲林、嘉義、台南四縣，都是這次風災農田淹水的重災區，積水退去後農民買秧苗補植，每片從37至39元漲價到41至43元，如果加運費，每片漲到45至47元，仍一株難求。

位在埔鹽鄉的秧苗場邱姓場長今指出，農業部實施兩年四期4選一休耕的政策，今年是第二年，有些農田二期休耕，秧苗場因此自動減產至少兩成，意外天災讓秧苗場也淹水，兩項因素加起來一定會造成需要補植的秧苗大缺貨。

邱姓場長以埔鹽鄉為例，農田最深處淹到「褲頭」，超過1公尺，水退後農田成爛泥，抽水馬達也泡壞，馬達工廠一時無法生產足夠馬達或派出人手修理，部分農民因此已放棄補植或重新插秧，像他的秧苗場也泡壞，即使如此，仍有很多農民想復耕，秧苗供不應求。

他說，預留作為明年一期秧苗的稻穀種子裝進太空包保存，近半數還是泡水受潮，無法成為育秧種子，今年二期稻作受休耕、風災等因素影響恐產量減少，不知能作為種子的品質與數量有多少，這次雨災將影響明年一期秧苗供應。

彰化縣政府農業處表示，農民紛紛反映想復耕卻買不到秧苗，農業處代詢各秧苗場都缺貨，二期稻作插秧有期限，從彰化到台南各縣一時之間調不到秧苗，農業處也很頭痛，只能盡力而為。

淹水 農民

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