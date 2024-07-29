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農業部急通知台中擴大補助受災品項 市府加碼資材補助

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
凱米颱風重創，台中農作損失慘重，立委楊瓊瓔爭取擴大救助品項。圖／楊瓊瓔提供
凱米颱風重創，台中農作損失慘重，立委楊瓊瓔爭取擴大救助品項。圖／楊瓊瓔提供

台中市立委楊瓊瓔接獲后里、外埔農民反映，凱米颱風重創農作物，但台中只有8項列入現金救助等範圍，表達不滿。楊瓊瓔緊急建議農業部應將受災「全品項」都列入救助範圍，從寬認定。農業部今天行文市府農業局，再增柿子等8項。

市府農業局強調，針對仍未納入公告現金救助品項的農作物，倘遭受災損，請儘速向受災地區公所通報，並適時拍照存證，市府仍將持續向農業部爭取公告辦理現金救助，協助台中市所有受災農民儘速復耕，一同度過難關。

農業部原公告的台中市現金救助及低利貸款僅限胡麻、西瓜、梨、芋、苦瓜、青蔥、塑膠布溫網室及水平棚架網室共8大品項。

后里地區種南瓜、冬瓜、劍蘭等作物的農民，向立委楊瓊瓔反映，作物多被泡爛，損失慘重，卻未列入災損現金補助等範圍，心生不滿。

楊瓊瓔反映後，農業部緊急啟動應變，辦理現金救助及低利貸款為地區為台中全市，救助項目為柿（甜柿除外）、紅龍果、百香果、唐菖蒲、冬瓜、南瓜、辣椒及薏苡。符合條件的農民，7月29日到8月7日在轄區公所受理農民申請。

柿（甜柿除外）每公頃6萬5000元，紅龍果每公頃為8萬元，百香果每公頃為10萬元，唐菖蒲每公頃為9萬元，冬瓜、南瓜、辣椒（蔬菜二）每公頃為4萬1000元，薏苡每公頃為2萬8000元。

農業局表示，台中市種植此次公告品項損害率達20%以上的農民，自即日起可向土地所在地公所提出申請；另市府加碼補助復耕資材每公頃2500元至1萬元不等。

楊瓊瓔 農業部 農民

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