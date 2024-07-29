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中市二手袋回收站 挨批成效不彰

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
台中市議員陳俞融認為二手袋循環回收站推動成效，仍待改進。圖／陳俞融提供
台中市議員陳俞融認為二手袋循環回收站推動成效，仍待改進。圖／陳俞融提供

台中市政府5年來陸續設置264處二手袋循環回收站，提供民眾捐出不織布袋、紙袋及乾淨塑膠袋等二手袋回收，民眾有需求時可以借用等服務。但議員批市府以環保為名推行此政策，但實際執行卻成效不彰，已淪為「環保噱頭」。環保局長陳宏益說表示，市府會針對一些細節改善，希望有更多店家支持。

台中市264處二手袋循環回收站包括販賣業門市225處、學校9處、公部門7處、公有市場21處及私有市場2處。

實地走訪發現許多亂象，例如許多回收箱內的二手袋實際上是由店家放置，非民眾捐贈，降低計畫的實際意義；有些店家的回收站位置隱蔽，缺乏宣傳和指引，民眾想參與回收也找不到回收站；還有連鎖店家僅張貼告示而未實際放置回收箱，流於形式；部分公有市場僅在特定時段放置回收站，更大幅降低使用率。

市議員陳俞融說，由於推廣不力，加入計畫的店家仍會在結帳時，優先詢問顧客是否購買購物袋，而非推薦顧客使用二手袋，與回收再利用宗旨背道而馳，許多回收站點的回收箱內空無一物，成效遠未達到預期。

陳俞融表示，市府除了在初次設置回收站時詢問店家二手袋的回收狀況，但之後便完全交由業者自行管理，顯示市府根本無法掌握設站後的二手環保袋回收及利用成效。她說，許多民眾習慣自備環保袋，根本不會使用二手袋，政策已成噱頭，市府應重新檢討執行方式，並加強宣導、優化回收站位置、定期檢核使用情況等改業計畫，確保真正促進環保袋的回收再利用。

位置 台中市 塑膠袋 環保局長 議員

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