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無關颱風！南投、名間4222戶停電 台電說明了
南投市、名間大庄路一帶今天下午4時許突停電，不少住戶至今尚未復電，為此上網詢問求助，不解颱風都走了怎麼還停電。台電南投區營業處表示，南投、名間地區今午後雷雨，雷擊導致高壓線路斷線，緊急搶修中，預估今晚9點前復電。
台電南投區營業處表示，今天下午4時午後雷陣雨，雷擊高壓線路斷線，導致3檔共6條斷線及1處開關故障，名間南田路、南投市大庄路、樂利路等共4222戶一度停電，台電立即處理，2分鐘內完成復電45%，目前尚餘2341戶停電。
由於，不少人力投入颱風災害搶修工作，午後突發雷擊斷線狀況，且線斷得比較多條，搶修一度困難，為此已從各鄉鎮緊急調派26名人力及設備，目前仍積極搶修中，預計今晚9點前恢復供電，對於停電造成民眾不便，同時深感抱歉。
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