無關颱風...南投、名間4222戶停電 台電說明了

南投市、名間大庄路一帶今天下午4時許突停電，不少住戶至今尚未復電，為此上網詢問求助，不解颱風都走了怎麼還停電。台電南投區營業處表示，南投、名間地區今午後雷雨，雷擊導致高壓線路斷線，緊急搶修中，預估今晚9點前復電。

台電南投區營業處表示，今天下午4時午後雷陣雨，雷擊高壓線路斷線，導致3檔共6條斷線及1處開關故障，名間南田路、南投市大庄路、樂利路等共4222戶一度停電，台電立即處理，2分鐘內完成復電45%，目前尚餘2341戶停電。