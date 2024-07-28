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要神也要人 彰化縣長王惠美率消防人員拜火神求平安

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
今天是火德星君誕辰，彰化縣長王惠美（左4）率消防局長施順仁等消防人員，前往彰化市西門慶豐宮向火德星君祝壽祈福。圖／消防局提供
今天是火德星君誕辰，彰化縣長王惠美（左4）率消防局長施順仁等消防人員，前往彰化市西門慶豐宮向火德星君祝壽祈福。圖／消防局提供

彰化市鬧區長安街本月18日發生大火，共燒毀10間透天厝，是歷年來少見的住宅火警。今天是民間習俗火德星君誕辰，縣長王惠美帶領消防局長施順仁、義消總隊長黃錢明等各級義消、消防幹部，前往彰化市西門慶豐宮供奉的一尊火德星君參拜，祈求彰化四時無災，警義消人員出勤平安順利。

今天是農曆6月23日，依民間習俗是火德星君誕辰，火德星君又稱火德真君，是道教信奉的火神，掌管天下一切火之事物，與消防局的「業務」習習相關，也是消防人員守護神，受到許多救災人員虔誠祭祀。

彰化市西門慶豐宮內，供奉有一尊火德星君神像，彰化縣消防局近年來，每逢星君誕辰都會前往參拜。今天下午5時，由縣長王惠美帶領消防局長施順仁、義消總隊長黃錢明等各級義消、消防幹部，前往參拜，為星君祝壽祈福。

縣長王惠美表示，消防工作需要長時間待命服勤，救災救護勤務更具有一定的危險性，在此感謝彰化縣所有消防、義消及義消防宣

人員的付出與辛勞，縣府將持續滾動檢討增補消防人力及救災裝備器材，提升消防救災安全，也祈求火德星君保佑消防勤務執勤平安，鄉親安居樂業

「要神，也要人」，消防局為火德星君祝壽祈福，也結合當地彰化市民權市場及富貴里辦公室，擴大辦理防火宣導活動，提升民眾防火防災知識及心肺復甦術CPR 操作技能。防宣人員並利用看板、海報及發放宣導單等方式踩街宣導。

消防局並在慶豐宮前廣場辦理防火宣導體驗，包括住宅用火災警報器裝設推廣、火場避難逃生要領、小小消防衣學童穿戴及消防車體驗、心肺復甦術CPR操作等宣導，邀請附近里民攜家帶眷共同參與。

今天是火德星君誕辰，彰化縣消防局除在彰化市西門慶豐宮為火德星君祝壽祈福外，並做防災宣導。圖／消防局提供
今天是火德星君誕辰，彰化縣消防局除在彰化市西門慶豐宮為火德星君祝壽祈福外，並做防災宣導。圖／消防局提供
今天是火德星君誕辰，彰化縣消防局除在彰化市西門慶豐宮為火德星君祝壽祈福外，並做防災宣導，以及小小消防衣學童穿戴及消防車體驗。圖／消防局提供
今天是火德星君誕辰，彰化縣消防局除在彰化市西門慶豐宮為火德星君祝壽祈福外，並做防災宣導，以及小小消防衣學童穿戴及消防車體驗。圖／消防局提供
今天是火德星君誕辰，彰化縣消防局除在彰化市西門慶豐宮為火德星君祝壽祈福外，並教導包括CPR等救生技能。圖／消防局提供
今天是火德星君誕辰，彰化縣消防局除在彰化市西門慶豐宮為火德星君祝壽祈福外，並教導包括CPR等救生技能。圖／消防局提供
今天是火德星君誕辰，彰化縣消防局除在彰化市西門慶豐宮為火德星君祝壽祈福外，並教導包括CPR等救生技能。圖／消防局提供
今天是火德星君誕辰，彰化縣消防局除在彰化市西門慶豐宮為火德星君祝壽祈福外，並教導包括CPR等救生技能。圖／消防局提供
今天是火德星君誕辰，彰化縣消防局除在彰化市西門慶豐宮為火德星君祝壽祈福外，並做防災宣導，包括住警器安置。圖／消防局提供
今天是火德星君誕辰，彰化縣消防局除在彰化市西門慶豐宮為火德星君祝壽祈福外，並做防災宣導，包括住警器安置。圖／消防局提供

王惠美

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