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台中市表揚績優里鄰長 8連霸里長蘇福安受好評

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市北區金華里長蘇福安（中），自民國83年起連任8屆里長至今，服務年資近30年，為今年獲獎者中連任最多屆的里長。圖／台中市政府提供
台中市北區金華里長蘇福安（中），自民國83年起連任8屆里長至今，服務年資近30年，為今年獲獎者中連任最多屆的里長。圖／台中市政府提供

台中市政府今舉辦城區里鄰長及民政、役政人員表揚，348人接受表揚。其中北區金華里長蘇福安自民國83年起連任8屆里長至今，服務年資近30年，為今年獲獎者中連任最多屆的里長。

副市長鄭照新代表市長盧秀燕出席頒獎並與獲獎人員合影留念，感謝里鄰長用心為民服務，深耕地方不遺餘力，也肯定第一線基層人員的辛勞，大家都是市政推動不可或缺的重要角色，期盼持續與市府攜手合作，讓台中愈來愈好。

活動表揚6區13名特優里長、252名績優鄰長、72名服務年資超過20年的資深鄰長、6名績優民政人員及5名績優役政人員。

鄭照新說，市政各項推動仰賴里鄰長的協助，尤其在疫情期間，里鄰長協助市府投入疫苗快打站服務及關懷包配送行列，可說是社區防疫的堅強後盾。而在汛期或颱風來襲前後，里鄰長更是不眠不休加強巡視里內排水系統，或通報路樹傾倒、斷枝緊急排除等，成為守護鄰里社區的安定力量。

民政局長吳世瑋說，此次獲獎人員在里鄰及民政、役政業務推動上，都有相當傑出的表現與貢獻。除了蘇福安連任8屆里長，且積極推動里內各項基層建設，深受里民信賴與支持。

東區新庄里長洪宗毅為全職里長，其妻蔡素華同時擔任新庄社區發展協會理事長，一同投入地方服務，亦深受里民讚賞。還有服務逾22年的北屯區平陽里長張連進，積極推動里內各項基層建設，亦熱心公益行善助人，擁有好人緣與好口碑，深受里鄰好評。

台中市政府今舉辦城區里鄰長及民政、役政人員表揚，348人接受表揚。圖／台中市政府提供
台中市政府今舉辦城區里鄰長及民政、役政人員表揚，348人接受表揚。圖／台中市政府提供

公益 疫情 鄭照新

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