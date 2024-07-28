鹿港鳳山寺浴火慶重修 王惠美贈匾「鳳德重輝」有意涵

2016年遭回祿之災的彰化縣定古蹟鹿港鳳山寺，今天舉行重修竣工慶賀活動，縣長王惠美致贈鹿港鳳山寺「鳳德重輝」匾額，強調未來鳳山寺將串連臨近的龍山寺、天后宮、鶴棲別墅及丁家古厝等歷史文化古蹟，希望透過點線面的景點，讓到訪遊客深度體驗鹿港人文之美。

彰化縣文化局表示，「鹿港鳳山寺」祀奉原鄉廣澤尊王，創建於清道光4年（1824年），迄今約200年，與鹿港的發展密切，是道光年間福州南安籍移民所建的廟宇，為地方開發及移民史的具體例證，西元2000年經公告指定為縣定古蹟，2016年卻遇回祿之災，建築本體毀損嚴重，經文資局、縣府及廟方自籌共2500萬元重修，2022年1月竣工。

王惠美指出，鳳山寺這次完成木作、牆體、屋面、地坪及門窗等項目修復，後來，廟方考量整體彩繪工程期程，由鹿港鳳山寺管理委員會代表人間國寶陳萬能老師，自掏腰包請傳統匠師林傳智進行彩繪修護，前後共歷經8年，鳳山寺終於在今年重修圓竣，重現鳳山風華。

文化局指出，此次彩繪修護，在堵頭繪有鰲魚、螭虎的吉祥圖案，象徵了獨佔鰲頭和吉祥辟邪，整體用色以冷色調為主，展現廣澤尊王威嚴、沉穩、值得信賴的形象。縣長致贈匾額「鳳德重輝」，「鳳」字取其主神郭聖王得道之地「鳳山」，「德」字為有德者之意，暗喻郭聖王歷經劫難再現光輝。

鳳山寺代表人陳萬能大師表示，很感動鳳山寺重修完成，感謝大家有錢出錢、有力出力，錢再賺就有了，古蹟沒有就沒有了，感謝李天祿布袋戲文教基金會的「亦宛然掌中劇團」，在廟埕特別贊助布袋戲扮仙演出，也感謝縣長王惠美縣長縣府團隊用心維護古蹟修繕。