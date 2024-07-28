南投草屯「金城武樹」遭強颱吹倒 土地公將與戰友告別

南投草屯北勢里屯園福德廟後方，有棵樹齡逾百年的老榕樹，居民綁上紅布，與土地公一起守護當地，更因坐落田間，被稱為「草屯金城武樹」。日前不敵凱米颱風狂襲，連根拔起，經評估根系欠佳，請示土地公允筊擇期移除，地方不捨。

草屯鎮因位居烏溪流域，水源潔淨且豐沛，水利灌溉設施完善，種植水稻上千公頃，居全縣之冠，是縣內最重要的稻米生產區，有「南投米倉」之稱，其中北勢里是當地栽種稻米的重要區域，隨季節可見，白鷺鷥、稻浪等景致美不勝收。

北勢里屯園福德廟祀奉「土地公」福德正神，廟後方聳立一棵樹齡逾百年的老榕樹，居民在其樹腰處綁紅布，以示敬重，認為老榕樹也與土地公一起守護當地，更因坐落田間，被稱為「草屯金城武樹」，電影「刺青」也曾到此處拍攝取景。

凱米颱風日前侵襲台灣，中南部風強雨驟，屯園福德廟後方的百年老榕樹，疑因聳立在田間，周邊空曠，且根系狀況欠佳，25日下午不敵強颱狂襲，慘遭連根拔起，地方鄉親訝異，卻也慶幸，老樹是往後傾倒，未波及福德廟，也無人受傷。

不過，「草屯金城武樹」聳立北勢里已百年，不少居民見對其因風雨倒伏感到不捨，直呼「好可惜」、「從小看到的大樹」、「無法再幫土地公遮蔭了」等，當地里辦公室及廟方目前在其周邊拉線封鎖警示，並研議老榕樹後續的相關處理事宜。