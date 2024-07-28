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農損台中現金救助僅8項 楊瓊瓔：災後倒一片籲中央放寬
凱米颱風肆虐重創台中農業，農業部目前現金救助，台中市部分僅公告胡麻、西瓜、梨、芋、苦瓜、青蔥等。立委楊瓊瓔說，連日勘災發現，農業普遍重災，后里劍蘭倒伏，南瓜及冬瓜腐爛枯死嚴重，農民生計陷困，她籲農業部放寬台中「全品項」納入天災現金救助範圍。
后里張姓農民種南瓜，他說颱風過後，瓜田已泡水多日，南瓜根部腐爛，幾乎全滅，歷來損失最慘重的一次。
李姓農民說，冬瓜本來長得很好，現在大部分都泡在水裡爛掉了，損失超過預期，希望政府協助復耕。
后里劍蘭大面積倒伏，周姓花農說，劍蘭正進入開花期，一旦倒伏就無法繼續生長，希望農業部能將劍蘭納入現金救助，幫助他度過難關。
農業部公告，台中市現金救助及低利貸款僅限胡麻、西瓜、梨、芋、苦瓜、青蔥、塑膠布溫網室及水平棚架網室8大品項。后里、外埔等地農民紛向立委楊瓊瓔反映，劍蘭、火龍果、南瓜、冬瓜等農作物損害也非常嚴重，對於農業部將這些品項排除在救助範圍之外，表示不滿。
立委楊瓊瓔呼籲農業部應該秉持「從速、從簡、從寬」的原則，重新公告台中市為「全品項」適用農業天然災害現金救助及低利貸款地區。
楊瓊瓔說，農業部應及早調整救助政策，讓所有受災農民能夠獲得必要的幫助，減少災後重建的困難。她將持續向農業部爭取，以保障所有受災農民的生計安全，並助力他們儘快復耕。
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