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台中試辦投影式紅綠燈 增提醒「低頭族」光源

中央社／ 台中28日電

台中市政府交通局在北區1處商圈路口試辦行人投影式紅綠燈，對「低頭族」等疏忽交通號誌用路人增加提醒光源。中市府今天說，試辦獲好評，後續評估在適宜地點持續推動。

中市府發布新聞稿表示，民國107年推出行人穿越線紅綠燈，並於西區民權路和三民路口行人穿越線兩端地面先試辦埋設發光崁燈，但地面式崁燈易遭車輛重壓或道路施工等因素損壞，之後優化研發改採投影燈方式。

交通局長葉昭甫說，投影式紅綠燈不占空間，投影器設備採附掛在號誌燈桿，施工和維護容易，可隨交通號誌紅綠燈變換，行人穿越道前出現紅色與綠色「光條」，對疏忽交通號誌用路人增加提醒光源，提供更多穿越馬路引導。

他說，投影式紅綠燈去年12月起於北區學士路與健行路口試辦獲好評，後續會評估在適宜地點推動，如商圈等行人多的入口。

北區邱厝里長高敏裕表示，學士路和健行路附近有中國醫藥大學附設醫院與演藝場所中山堂，當地商圈熱鬧，人多車多，讓穿越人行道的用路人能察覺紅綠燈變化，連腳下都有投影式紅綠燈，希望過馬路滑手機民眾要注意，不要當「低頭族」，專心過馬路。

紅綠燈 行人

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