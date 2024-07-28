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梨山水蜜桃採收季送油路卻受阻 何欣純協調中油改從南投上山

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立法委員何欣純說，梨山站位於台8線中橫公路旁，是大梨山地區唯一加油站。圖／何欣純提供
立法委員何欣純說，梨山站位於台8線中橫公路旁，是大梨山地區唯一加油站。圖／何欣純提供

梨山加油站是大梨山地區唯一加油站，但受凱米颱風影響，平日由宜蘭前往的送油道路受阻，要到30日才能搶通，居民擔心庫存油量馬上會用完了。立法委員何欣純上午接獲梨山農友反映，協調中油總公司改從南投合歡山前往補給。

何欣純說，幾個梨山的網路社團都有民眾擔心梨山可能無油可用，而目前正值水蜜桃採收季節，農產品的運輸高度仰賴梨山加油站供應燃油，但平日梨山加油站的燃油補給都來自宜蘭供應。

公路局表示因中橫宜蘭支線台7甲36.6公里至36.8公里米摩登路段，受凱米颱風強降雨及前日地震影響，災區擴大造成邊坡坍方阻斷交通，預計需至30日下午5時才能搶通。

何欣純說，協調後，中油公司表示會全力協調油罐車及司機人員調度，從南投合歡山前往補給。

她說，梨山站位於台8線中橫公路旁，靠近台7甲線中橫公路宜蘭支線終點，附近鄰近加油站都超過30公里遠，台8線往花蓮要35公里才能到關原站、台7甲線往宜蘭方向要45公里才能到南山站。農友經驗分享，先前開3噸半中型貨車上山，在埔里加滿油，到梨山就差不多沒了，常常在路上陷入里程焦慮。

加油站 宜蘭 梨山

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