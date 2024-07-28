快訊

丈夫退休後外遇，不婚女兒卻不安慰！她反遭控：別用妳的犧牲來向家人情緒勒索

GODIVA店員「偷拍顧客＋詛咒被車撞死」！公司急回應

新北4遊客澎湖夢幻沙灘戲水 1男遭海浪捲走警消搜救中

民宅修繕鷹架不敵颱風殃及鄰房 中市府開罰屋主包商

中央社／ 台中28日電

台中北屯區一處民宅，日前架設鷹架修繕外牆，颱風凱米來襲時鷹架不敵強風大面積傾斜殃及鄰房；市府今天表示，經都發局場勘，確認施工違規依建築法開罰屋主及包商，包商下午將進行拆除。

位於北屯區松竹二路一處民宅，屋主日前自行雇工架設鷹架修繕外牆，颱風凱米來襲時遭受強風，鷹架大面積倒塌並向隔壁鄰房傾斜，鄰房屋主與民眾發現後向有關單位反映。

台中市府今天透過文字稿表示，昨天都市發展局長李正偉與北屯區公所代表前往場勘，發現事發鷹架位於建築基地內，有部份倒塌並傾斜至鄰房，但未倒向道路、人行道等公共空間，暫無影響公共安全及公共交通。

中市府指出，由於建築物外牆修繕未涉及建築法第9條修建行為，無須申請建造執照，但屋主自行雇工搭設鷹架修繕外牆，屬建築物施工，得依建築法63條至68條規定辦理；都發局依法向屋主及包商各裁處新台幣1萬8000元罰鍰，至於現場是否涉及違章建築認定，則依違章建築處理辦法規定辦理。

中市府表示，承包商與鄰房受害屋主達成協議，同意於今天下午進行拆除，都發局將派員至現場確認拆除作業執行情形。

建築 颱風

延伸閱讀

小琉球船班停駛4天復航 業者：觀光客僅回流一半

凱米颱風重創台南鹽水 古蹟文化資產躲過一劫

石門水庫重回去年蓄滿水還小流量放水 二期稻灌溉穩了

凱米持續大亂海空交通 15航班次取消延誤

相關新聞

梨山水蜜桃採收季送油路卻受阻 何欣純協調中油改從南投上山

梨山加油站是大梨山地區唯一加油站，但受凱米颱風影響，平日由宜蘭前往的送油道路受阻，要到30日才能搶通，居民擔心庫存油量馬...

王惠美、謝衣鳯被攻擊 朱立倫：不要口水、救災重建應團結

國民黨主席朱立倫今天與彰化立委謝衣鳯等人到彰化縣大村鄉勘災，朱立倫表示，整個颱風造成農業損失很嚴重，也造成基層很大負擔，...

中市二手袋循環回收成效不彰？ 環保局：歡迎更多店家一起推動

台中市政府5年前年開始推動二手袋循環回收站迄今設置264處，提供民眾捐出不織布袋、紙袋及乾淨塑膠袋等二手袋回收，以及讓消...

雇工修外牆鷹架倒壓鄰房 中市府開罰屋主包商、下午拆除

台中市北屯區松竹二路有屋主自行雇工搭鷹架修繕外牆，部份倒塌，並傾斜至鄰房，都發局長李正偉等人昨晚到現場勘查，鷹架雖然沒有...

影／中市交通局新招設「地板紅綠燈」 里長：低頭族也看得到

民眾穿越人行道，晚上視線受影響，台中市交通局出新招，建置「投影式紅綠燈」，與交通號誌同步投射紅色、綠色線條，網友稱為「地...

影／同島一命 台中市馳援南台灣抽水機太空包早日擊退水患

凱米颱風過境，南台灣豪雨成災，台中市府考量防汛量能尚有餘裕，持續盤點人力物力，馳援不間斷，水利局日前支援台南5部12英吋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。