民宅修繕鷹架不敵颱風殃及鄰房 中市府開罰屋主包商

台中北屯區一處民宅，日前架設鷹架修繕外牆，颱風凱米來襲時鷹架不敵強風大面積傾斜殃及鄰房；市府今天表示，經都發局場勘，確認施工違規依建築法開罰屋主及包商，包商下午將進行拆除。

位於北屯區松竹二路一處民宅，屋主日前自行雇工架設鷹架修繕外牆，颱風凱米來襲時遭受強風，鷹架大面積倒塌並向隔壁鄰房傾斜，鄰房屋主與民眾發現後向有關單位反映。

台中市府今天透過文字稿表示，昨天都市發展局長李正偉與北屯區公所代表前往場勘，發現事發鷹架位於建築基地內，有部份倒塌並傾斜至鄰房，但未倒向道路、人行道等公共空間，暫無影響公共安全及公共交通。

中市府指出，由於建築物外牆修繕未涉及建築法第9條修建行為，無須申請建造執照，但屋主自行雇工搭設鷹架修繕外牆，屬建築物施工，得依建築法63條至68條規定辦理；都發局依法向屋主及包商各裁處新台幣1萬8000元罰鍰，至於現場是否涉及違章建築認定，則依違章建築處理辦法規定辦理。

中市府表示，承包商與鄰房受害屋主達成協議，同意於今天下午進行拆除，都發局將派員至現場確認拆除作業執行情形。