王惠美、謝衣鳯被攻擊 朱立倫：不要口水、救災重建應團結

國民黨主席朱立倫今天與彰化立委謝衣鳯等人到彰化縣大村鄉勘災，朱立倫表示，整個颱風造成農業損失很嚴重，也造成基層很大負擔，希望中央能完全負起責任，減輕地方負擔，來重建和補償地方損失。

今天媒體也問到民進黨立委黃捷點名國民黨立委謝衣鳯等人颱風時人去哪兒？朱立倫今天陪同謝衣鳯勘災，是否有力挺謝之意。

朱立倫表示，謝衣鳯每天都在勘災，每天都在了解災情，爭取重建經費，這時還有口水攻擊她，完全不是事實，這時應是把自己選區工作努力做好比較重要，要團結為整個災後重建，國民黨縣市長也都很努力，還提供很多救災機具給中南部縣市，大家應一起團結努力。

朱立倫說，整個颱風造成農業損失很嚴重，也造成基層很大負擔，希望中央能完全負起責任，減輕地方負擔，來重建和補償地方損失，因為農民和產業都受到很大影響，今天希望在立委陪同下前來地方了解災情損失，希望能為地方和農民爭取更多補償和重建經費。

謝衣鳯則面露微笑說，謝謝黃捷在颱風天的時候還會想到我，關心我好不好。她今天也向朱立倫說明，彰化沿海及有些農業區域排水因風雨，排水渲洩不及而造成災情，還有一些中小企業也受災，未來都會爭取補助。

而對於颱風第三天彰化縣沒放假，彰化縣長王惠美的臉書被民眾灌爆負評，媒體詢問謝衣鳯看法，謝衣鳯說，此次，大家應體諒，如果沒上班，可能會影響後續災後重建的物資運送等，希望大家共體時艱。

今天縣議員曹嘉豪、劉惠娟、凃俊任、大村鄉加錫村長康佰武等人也陪同勘災，康佰武說「足恐怖耶，颱風那天王惠美縣長冒生命危險勘災」，他載縣長去巡查，有些區域的水都淹到胸前了，淹水的板本排水位於大村和秀水交界處，下暴雨時經常淹水，但整建經費龐大，得中央幫忙。