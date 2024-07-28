中市二手袋循環回收成效不彰？ 環保局：歡迎更多店家一起推動
台中市政府5年前年開始推動二手袋循環回收站迄今設置264處，提供民眾捐出不織布袋、紙袋及乾淨塑膠袋等二手袋回收，以及讓消費者有需求時可以借用等服務。市議員陳俞融今表示，儘管市府以環保為名推行此政策，但實際執行卻問題重重，成效不彰，讓這項原本看起來很美好的政策淪為「環保噱頭」。
環保局長陳宏益說，謝謝陳俞融提出這些問題，也的確還有很多細節有待進一步調整，市府也希望有更多店家支持推動，市府會針對一些細節再努力推動。
陳俞融說，根據市府數據，264處二手袋循環回收站，包括販賣業門市225處、學校9處、公部門7處、公有市場21處及私有市場2處。然而，實地走訪卻發現許多亂象，例如許多回收箱內的二手袋實際上是由店家自行放置，而非來自民眾捐贈，降低了計畫的實際意義。
更甚者，有些店家的回收站位置隱蔽，缺乏適當的宣傳和指引，使得民眾即使想要參與回收，也根本找不到回收站。還有連鎖店家僅張貼告示而未實際放置回收箱，流於形式，更有部分公有市場僅在特定時段放置回收站，大幅降低了使用率。
陳俞融說，由於推廣不力，即便加入計畫的店家，仍會於結帳時優先詢問顧客購買新購物袋，而非推薦顧客使用回收站的二手袋，與回收再利用計畫宗旨背道而馳。還有許多回收站點的回收箱內空無一物，顯示成效遠未達到預期。從以上亂象可知，市府鼓勵民眾捐贈家中不需要購物袋的目標並未實現。
陳俞融說，市府除了在初次設置回收站時有詢問店家關於二手袋的回收狀況，但之後便完全交由業者自行管理，顯示市府根本無法掌握設站後的二手環保袋回收及利用成效。
她說，許多民眾已經習慣自備環保袋，根本不會使用回收站提供的二手袋，且諸多回收站亂象也讓有需要的民眾無法使用到二手袋，無法達到回收及再利用的「環保噱頭」。
陳俞融說，台中市需要的是真正能落實、讓民眾受惠的環保措施，而不是虛有其表的「環保噱頭」，因此要求市府應重新檢討二手袋循環回收站的執行方式，並提出具體改善計畫，包括加強宣導、優化回收站位置、定期檢核使用情況等，確保這項政策能真正促進環保袋的回收與再利用。
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