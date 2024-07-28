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雇工修外牆鷹架倒壓鄰房 中市府開罰屋主包商、下午拆除
台中市北屯區松竹二路有屋主自行雇工搭鷹架修繕外牆，部份倒塌，並傾斜至鄰房，都發局長李正偉等人昨晚到現場勘查，鷹架雖然沒有倒向人行道等公共空間，包商與受害屋主達成協議，今天下午拆除鷹架，都發局已派員在現場確認拆除作業。
凱米颱風帶來連日強勢風雨，松竹二路一處民宅雇工所搭鷹架倒塌，波及隔壁民宅。
都發局長李正偉27日與修復科長李俊宏和北屯區公所農建課長賴進益等人到場勘查，李正偉表示，鷹架位在建築基地內，有部份倒塌並傾斜至鄰房，但未倒向道路人行道等公共空間，暫無影響公共安全及公共交通。
都發局27日緊急通知承包廠商處理，指出包商已和受害屋主達成協議，同意於今天下午開始拆除，都發局目前已派員在現場，等待確認拆除作業情形。
都發局指出，因建築物外牆修繕未涉及建築法第9條修建行為，不必申請建造執照，但屋主自行雇工搭設鷹架修繕外牆，屬建築物的施工，都發局依建築法規定，向屋主及包商各裁1萬8000元罰鍰，至於現場是否涉及違章建築，則依違章建築處理辦法辦理。
另職安法規定雇主要對施工架安全負責，施工架設置疑涉不符職業安全衛生法等規定，都發局已另通報本市勞動檢查處查處。
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