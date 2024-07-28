影／中市交通局新招設「地板紅綠燈」 里長：低頭族也看得到
民眾穿越人行道，晚上視線受影響，台中市交通局出新招，建置「投影式紅綠燈」，與交通號誌同步投射紅色、綠色線條，網友稱為「地板式紅綠燈」，打趣說「過馬路要刷條碼？」，中市新招引發討論。
交通局表示，在北區學士路與健行路口試辦，調查結果獲民眾肯定，評估後將擴大到商圈，展現科技協助行人安全的「影」響力。
交通局長葉昭甫說，投影式紅綠燈有幾個好處，一是不用挖路，施工快速，即裝即用，二是顏色清楚明顯，提高行人穿越道線能見度，三是不占空間，投影器設備採附掛在號誌燈桿的設計，維護容易。
「投影式紅綠燈」隨交通號誌紅綠燈變換，行人穿越道前出現紅色與綠色「光條」，讓路人增加一道提醒的光源，也讓公車、汽車駕駛人在夜間行駛時，從地上的紅綠燈光影，注意到有行人穿越。
台中市試辦投影式紅綠燈，在網路討論度高，有網友形容過馬路很像在「刷條碼」，也有人稱呼「地板式紅綠燈」，多肯定對有助警示路人。
交通局指出，中市有「人走來燈亮起」的感應式照明設施，加上投影式紅綠燈，後續會評估在適宜地點推動，朝向商圈等行人多的入口。
北區邱厝里里長高敏裕表示，學士路和健行路附近，因有中國醫藥大學附設醫院與演藝場所中山堂，當地商圈熱鬧，人流車潮多，投影式紅綠燈也有助提醒愛滑手機的「低頭族」注意交通號誌。
投影式紅綠燈施作和運用原理，是在交通號誌桿建置投影設施，從上方往下投影時，紅、綠光條位置須與斑馬線相符，同步變換，倒數12秒秒數時，投影會閃示燈號，提醒用路人。交通局表示，目前試辦期間，市府未出經費，未來擴大設置，大量製造才研編經費。
台中市2018年年推出行人穿越線優先紅綠燈，並在西區民權路和三民路口行人穿越線兩端地面試辦埋設發光的嵌燈，但考量地面式崁燈易遭車輛重壓或道路施工等因素損壞，研發改採投影燈方式。
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