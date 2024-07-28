影／中市交通局新招設「地板紅綠燈」 里長：低頭族也看得到

民眾穿越人行道，晚上視線受影響，台中市交通局出新招，建置「投影式紅綠燈」，與交通號誌同步投射紅色、綠色線條，網友稱為「地板式紅綠燈」，打趣說「過馬路要刷條碼？」，中市新招引發討論。

交通局表示，在北區學士路與健行路口試辦，調查結果獲民眾肯定，評估後將擴大到商圈，展現科技協助行人安全的「影」響力。

交通局長葉昭甫說，投影式紅綠燈有幾個好處，一是不用挖路，施工快速，即裝即用，二是顏色清楚明顯，提高行人穿越道線能見度，三是不占空間，投影器設備採附掛在號誌燈桿的設計，維護容易。

「投影式紅綠燈」隨交通號誌紅綠燈變換，行人穿越道前出現紅色與綠色「光條」，讓路人增加一道提醒的光源，也讓公車、汽車駕駛人在夜間行駛時，從地上的紅綠燈光影，注意到有行人穿越。

台中市試辦投影式紅綠燈，在網路討論度高，有網友形容過馬路很像在「刷條碼」，也有人稱呼「地板式紅綠燈」，多肯定對有助警示路人。

交通局指出，中市有「人走來燈亮起」的感應式照明設施，加上投影式紅綠燈，後續會評估在適宜地點推動，朝向商圈等行人多的入口。

北區邱厝里里長高敏裕表示，學士路和健行路附近，因有中國醫藥大學附設醫院與演藝場所中山堂，當地商圈熱鬧，人流車潮多，投影式紅綠燈也有助提醒愛滑手機的「低頭族」注意交通號誌。

投影式紅綠燈施作和運用原理，是在交通號誌桿建置投影設施，從上方往下投影時，紅、綠光條位置須與斑馬線相符，同步變換，倒數12秒秒數時，投影會閃示燈號，提醒用路人。交通局表示，目前試辦期間，市府未出經費，未來擴大設置，大量製造才研編經費。