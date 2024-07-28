影／同島一命 台中市馳援南台灣抽水機太空包早日擊退水患

凱米颱風過境，南台灣豪雨成災，台中市府考量防汛量能尚有餘裕，持續盤點人力物力，馳援不間斷，水利局日前支援台南5部12英吋大型抽水機，昨再支援彰化10台6英吋抽水機，並準備108包太空包支援雲林縣萬興大排潰堤搶險作業。

水利局長范世億表示，凱米颱風過境造成南台灣大淹水，水利局支援台南、彰化、雲林救災，共體時艱，望能幫助南台灣一起度過難關。

水利局說明，彰化縣尚有部分積淹水未完全消退，為加速退水，尚需增派抽水機在竹塘鄉、二林鎮及大村鄉等地區，向台中市調借10台6英吋抽水機，昨已分裝2輛卡車，載運至彰化市水資源回收中心，再分派至災區現場。