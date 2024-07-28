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其人其事／彰化縣里長伯謝正良 設計里徽凝聚向心力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣北斗鎮五權里長謝正良設計鎮內第一個里徽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮五權里長謝正良設計鎮內第一個里徽。記者簡慧珍／攝影

國有國徽，縣有縣徽，但鮮少人知道鄉鎮市里也有徽章。彰化縣北斗鎮第一個里徽在五權里，由56歲里長謝正良設計，目的除了凝聚鄰里居民向心力，也盼外界能多認識地方。

五權里的里徽為圓形，中心點有以中文字「五」代表五權里，中心點外則有8個不同顏色的人形圍繞，每個人形都有一隻手拉著中心點外的小圓圈，象徵8名北斗鎮民代表圍繞，除了保護地方，也凝聚里民的向心力；謝正良笑說，設計里徽是他當選里長後做的第一件事。

謝正良曾是麵包店第3代傳人，因看準台灣未來烘焙業競爭激烈，經神明指示改開冰店，結果開張7天就把成本賺回來，後來為向神明為表謝意，特地將神明分靈迎回店裡供奉。他也十分熱心公益，警察和義警辦活動，夏天贊助冰品、冬天贊助燒仙草，笑稱是讓大家共沐神恩。

不僅如此，謝正良本身就是20多年義警，每年安春、守望相助都有他的身影，也常幫鄰里做事跑腿，熱心公益的「雞婆性」獲得前里長肯定，雖然交棒時有其他挑戰者競爭，但他仍順利當選。

謝正良不僅設計里徽，也幫東光里東光社區設計過社徽，服務處還曾代養民眾送來的走失鸚鵡，而每年農曆7月普渡，身兼大士爺（普度公）廟管委會總幹事的他，必須帶普渡公奔走各地監普，更是忙得不可開支，雖然辛苦，但忙得充實快樂。

公益 神明

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