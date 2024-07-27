影／謝謝勇緯！楊勇緯奧運奪牌失利 后里鄉親力挺

奧運中華隊柔道選手楊勇緯今天在巴黎奧運賽中，以男子60公斤級賽事第一種子出賽，晚上比賽結果，他在敗部復活賽不敵日本選手，這屆奧運賽奪牌無望；台中后里鄉親今晚齊聚看直播為他加油，立委楊瓊瓔也和楊勇緯的媽媽奮力喊加油，楊瓊瓔說，雖然最後敗部復活賽失利無緣獎牌，但楊勇緯的努力與拚戰精神，仍振奮我們，大家也絕對會繼續支持他。

楊瓊瓔今晚和后里鄉親在楊勇緯住家附近土地公廟前看直播，結果令人惋惜，楊瓊瓔仍說「謝勇緯！」

楊瓊瓔表示，楊勇緯不僅是台灣「柔道男神」，也是台中后里之光，今天楊勇緯在巴黎奧運男子60公斤級賽事出賽，雖然最後敗部復活賽失利無緣獎牌，但楊勇緯的努力與拼戰精神，仍振奮我們，大家也絕對會繼續支持他！

楊瓊瓔說，楊勇緯是台灣首位得到奧運柔道獎牌的運動員，她過去都一直關注老家在后里的楊勇緯，今晚她和台中市議員陳本添、邱愛珊、廣福里長郭明洲及后里鄉親、楊勇緯家人在后里三豐福德祠看轉播，賽前眾人也一起向土地公上香拜拜，祈求楊勇緯比賽勝利。

楊瓊瓔表示，運動員賽場上的任何表現，都是背後不為人知的汗水和付出 ，不管最後結果如何，我們都要珍惜這些代表台灣、為國爭光的運動員，因為他們奉獻努力與才華，讓世界看到台灣人的堅韌。