快訊

奧運柔道／敗部復活強碰天敵 楊勇緯拚銅牌有挑戰

獨／層層漂流木包圍！高雄林園岸際海面驚見1遺體 不排除是福順輪船員

奧運柔道／楊勇緯8強賽不敵哈薩克老將 落入敗部復活賽拚銅牌

颱風離境…台中豪宅高樓她竟無防護高空擦玻璃 驚動勞檢調查

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中今天上午有一名婦人（紅圈處）站在豪宅高樓深窗平台上擦玻璃，驚動勞檢處人員到場調查。圖／民眾提供
台中今天上午有一名婦人（紅圈處）站在豪宅高樓深窗平台上擦玻璃，驚動勞檢處人員到場調查。圖／民眾提供

凱米颱風離境，台中傳出有一名婦人今天上午站在文心森林公園對面的豪宅大樓高樓處深窗平台上擦玻璃，身上沒有防護措施，相當危險。台中市勞動檢查處長邱怡川說明，經派員到場，未發現有人在擦玻璃；該大樓物業今天未派工清潔外牆，研判是住戶或住戶雇工所為，將公告及要求住戶注意人員清潔作業安全。

台中市勞檢處說明，雇主使勞工從事高度2公尺以上外牆玻璃清潔作業，應依法提供安全帶使勞工確實配戴使用，否則勞工若有墜落危險，將依職業安全衛生法規定，處以3萬元至30萬元罰鍰。

有民眾PO影片投訴表示，今天上午10時許，位於文心森林公園對面的豪宅大樓竟有一名婦人站在深窗平台擦玻璃，附近居民發現後驚呼「那個平台是大理石面材，非常滑。」為該名婦人捏了一把冷汗。

從影片中顯示，該名婦人站在豪宅大樓深窗平台上，由於大樓深窗是不設圍欄，婦人就站在深窗平台上伸手擦玻璃，還蹲低身子把毛巾放入水桶內清洗，身上沒有防墜等防護裝置。

邱怡川說明，經查該大樓物業禁止周六、周日大樓外牆施工，今天未派工清潔外牆，研判住戶或住戶雇工所為，該大樓物業將公告及要求住戶注意人員清潔作業安全。

台中今天上午有一名婦人（紅圈處）站在豪宅高樓深窗平台上擦玻璃，驚動勞檢處人員到場調查。圖／民眾提供
台中今天上午有一名婦人（紅圈處）站在豪宅高樓深窗平台上擦玻璃，驚動勞檢處人員到場調查。圖／民眾提供

住戶 台中市 森林公園

延伸閱讀

颱風吹落女兒牆釀1死1重傷 頂樓確認是「違建」：要求限期拆除

圖輯／南台灣大淹水！家具汽車全泡水、良田成湖泊 凱米颱風驚人雨勢釀災

超萌！颱風過後 台南驚見「脫逃小豬」閒晃逛大街

沙鹿豪宅成導火線 顏寬恒貪汙、假買賣判8年4月理由曝

相關新聞

颱風離境…台中豪宅高樓她竟無防護高空擦玻璃 驚動勞檢調查

凱米颱風離境，台中傳出有一名婦人今天上午站在文心森林公園對面的豪宅大樓高樓處深窗平台上擦玻璃，身上沒有防護措施，相當危險...

台中今表揚264名山線里鄰長 公道伯、俠女里長受矚目

台中市政府山線里鄰長及民政、役政人員表揚活動今天登場，共264人接受表揚。其中，「大雅公道伯」大雅區三和里長廖顯彬服務逾...

競選6次落選5次…彰化政壇老將張春男辭世 同鄉人惋惜終生壯志未酬

曾參選彰化縣長的彰化政壇老將張春男，在凱米颱風來襲時病逝住所，享壽83歲，親友正籌辦治喪事宜。曾因發表自由色彩濃厚言論獲...

颱風後彰化就業博覽會AI與傳統兼顧 媒合率達六成一

彰化縣今年第四場就業博覽會，今在田中鎮景崧文化教育園區登場，除了彰化縣，也有雲林縣廠商跨過濁水溪攬才，305人遞出求職表...

彰化家扶菁英青年組聯誼會 人生起飛希望合力回報社會

彰化家扶的孩子長大了，有心回報的陳學義等大學校院青年組成彰化家扶菁英大漢囝仔聯誼會，今舉行成立大會，陳學義擔任創會長，希...

中元普桌開始了！台中萬和宮不變、玉闕朝仁宮漲200元

台中南屯萬和宮中元普度法會代辦普桌供品有逾千桌規模，今公開招標，由全聯和美德美分公司得標，8月8日前受理委辦登記，和去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。