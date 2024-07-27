颱風離境…台中豪宅高樓她竟無防護高空擦玻璃 驚動勞檢調查

凱米颱風離境，台中傳出有一名婦人今天上午站在文心森林公園對面的豪宅大樓高樓處深窗平台上擦玻璃，身上沒有防護措施，相當危險。台中市勞動檢查處長邱怡川說明，經派員到場，未發現有人在擦玻璃；該大樓物業今天未派工清潔外牆，研判是住戶或住戶雇工所為，將公告及要求住戶注意人員清潔作業安全。

台中市勞檢處說明，雇主使勞工從事高度2公尺以上外牆玻璃清潔作業，應依法提供安全帶使勞工確實配戴使用，否則勞工若有墜落危險，將依職業安全衛生法規定，處以3萬元至30萬元罰鍰。

有民眾PO影片投訴表示，今天上午10時許，位於文心森林公園對面的豪宅大樓竟有一名婦人站在深窗平台擦玻璃，附近居民發現後驚呼「那個平台是大理石面材，非常滑。」為該名婦人捏了一把冷汗。

從影片中顯示，該名婦人站在豪宅大樓深窗平台上，由於大樓深窗是不設圍欄，婦人就站在深窗平台上伸手擦玻璃，還蹲低身子把毛巾放入水桶內清洗，身上沒有防墜等防護裝置。