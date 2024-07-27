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南投高達40所校園因凱米颱風受損 鄭麗君承諾工程會專案補助

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
水里國中後山坍方，上千噸土石和樹木掉落至運動場，導致遮陽看台、跑道及排水系統受損。圖／南投縣教育處提供
水里國中後山坍方，上千噸土石和樹木掉落至運動場，導致遮陽看台、跑道及排水系統受損。圖／南投縣教育處提供

凱米颱風帶來豪大雨，南投縣多處鄉鎮發生土石流，也讓校園受損嚴重。南投縣教育處估計至少40所中小學校園受損，以水里國中後方山坡崩塌，運動場、看台、排水系統受損，修復要1500萬元。行政院副院長鄭麗君今天表示，教育部已經提撥300萬元應急，其餘校園受損部分，由縣府匯整提報，中央將全力協助重建。

南投縣爆發多處土石流災情，造成交通中斷，山區學校也受損嚴重。南投縣長許淑華下午陪同鄭麗君到水里、信義兩鄉勘查災情。水里國中後山山坡崩塌，上千噸土石、樹木壓毀看台、操場跑道和排水設施也受損。

教育處長王淑玲報告，這次受損學校超過40所，光是水里國中復建估計就要1500萬元，需要中央協助。鄭麗君說，教育部已先提撥300萬元供縣府應急搶修，水里國中等受損嚴重學校，請縣府一併規畫，提報公共工程委員會，各鄉鎮市道路復建工程也是一樣，如果今年修不完，明年會繼續搶修。

許淑華說，凱米颱風強降雨造成不少學校受損，甚至有二次崩塌的危險；感謝教育部先核定300萬經費供緊急搶修。羅娜筆石聯外道路 因野溪暴漲又夾帶土石崩落，導致無法通行，縣府緊急搶通，後續坍方復原及水保工程，感謝原民會即報即審，協助道路復建。

南投縣土石流潛勢溪流全國最多，又多為山坡地，交通及水電系統容易受損，希望中央能增加南投治山防洪經費，以整體規畫從根本解決問題，保障民眾生命財產安全。

鄭麗君說，賴清德總統和行政院長卓榮泰都表示，凱米颱風各地災情嚴重，對於住家淹水及農損，政府會從寬認定，住宅淹水中央將加碼發救助金，農損部份以南投縣來說應該都全品項救助，不用現勘，中央地方全力合作，減少民眾損失。

行政院副院長鄭麗君（左起）南投縣長許淑華、立委游顥會勘水里、信義災情。圖／南投縣政府提供
行政院副院長鄭麗君（左起）南投縣長許淑華、立委游顥會勘水里、信義災情。圖／南投縣政府提供
水里國中後山坍方，上千噸土石和樹木掉落至運動場，導致遮陽看台、跑道及排水系統受損。圖／南投縣教育處提供
水里國中後山坍方，上千噸土石和樹木掉落至運動場，導致遮陽看台、跑道及排水系統受損。圖／南投縣教育處提供
水里國中後山坍方，上千噸土石和樹木掉落至運動場，導致遮陽看台、跑道及排水系統受損。圖／南投縣教育處提供
水里國中後山坍方，上千噸土石和樹木掉落至運動場，導致遮陽看台、跑道及排水系統受損。圖／南投縣教育處提供
信義鄉羅那村爆發土石流，聯外道路被堆積巨石，交通中斷。圖／南投縣政府提供
信義鄉羅那村爆發土石流，聯外道路被堆積巨石，交通中斷。圖／南投縣政府提供

凱米颱風 土石流 教育部 校園 鄭麗君

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