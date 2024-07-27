台中今表揚264名山線里鄰長 公道伯、俠女里長受矚目

台中市政府山線里鄰長及民政、役政人員表揚活動今天登場，共264人接受表揚。其中，「大雅公道伯」大雅區三和里長廖顯彬服務逾26年，為這次服務年資最長的特優里長，今年也榮獲內政部資深績優村里長，雙獎榮耀加身，堪稱表率；獲選特優里長的豐原區大湳里長張鳳茹深照顧里內獨居老人多年，展現俠女風範。

表揚活動今天在北屯區新天地崇德旗艦店登場，包括豐原、潭子、大雅、神岡、后里、石岡、東勢、新社及和平等9區15名特優里長、200名績優鄰長，以及42名服務逾20年的資深鄰長、4名績優民政人員，及3名績優役政人員等，共計264人獲獎。

副市長鄭照新說，感謝大家努力不懈在地方耕耘，台中市政才能欣欣向榮，讓市民感到幸福宜居，期盼持續與市府攜手合作，打造台中成為幸福宜居的國際大城市。

民政局長吳世瑋說，廖顯彬連續服務逾26年，擔任多項要職為地方發聲，且擔任調解委員多年，調解案件成立率高，獲獎無數，堪稱「大雅公道伯」，深受里民信任及愛戴；85歲的石岡區德興里長劉紀雄為全市最年長里長，秉持「活到老，服務到老」的精神，為地方奉獻心力，備受里民敬重。

吳世瑋指出，服務逾11年的張鳳茹深耕地方、積極推廣地方宗教文化傳承，也熱心公益行善助人，里內曾有獨居老人因使用瓦斯煮食失火，她自掏腰包致贈電鍋，後長者屋頂崩塌漏水，再協助申請修繕費用，並協助負擔屋內簡易裝潢費用，一直照顧到該名長者過世，展現濟弱扶傾、行俠仗義的現代俠女風範，深受里民讚許。