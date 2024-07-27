凱米一吹熱帶櫻花、梅花去了了 農民憂申報 縣府喊：快拍照

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聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣位在芬園鄉的知名熱帶櫻花花園，在凱米颱風中嚴重受創。圖／張洲府提供
彰化縣位在芬園鄉的知名熱帶櫻花花園，在凱米颱風中嚴重受創。圖／張洲府提供

彰化縣位在芬園鄉知名的熱帶櫻花培育場，被凱米颱風吹壞逾200棵花樹，許多花樹全折甚至被連根拔起，場主張洲府痛心不已，洽詢申報損失得到回覆要等下周；農業處表示，彰化縣列為申報天然災害現金救助全品項縣市，張洲府趕快拍照，縣府將輔導申辦災損。

張洲府培育熱帶櫻花、梅花的技術相當出名，10多年前他捐贈200多棵熱帶櫻花種在芬園鄉139線，命名為櫻花大道，現今櫻花長大每逢春花總是吸引用路人停車拍照，春季他的櫻花園小橋流水遊人如織，是當地有名觀光景點。

張洲府說，凱米颱風尾掃倒櫻花、梅花、花旗木等十多種花樹，估計逾200棵受損，估計損失300多萬元，很多花樹的樹齡20、30年，倒下後重植需要相當時日，要恢復昔日榮景恐非易事，昨他洽詢申報事宜，得到答覆要等下周，他很擔心心血全部泡湯，不知如何是好。

農業處表示，彰化縣農業災損嚴重，被列為全品項申報救助區域，如果低利率貸款可半年免息，農民應先拍照存證，免現勘，8月5日前向當地鄉鎮市公所申報農損，若不清楚可再洽農政單位。

凱米颱風 櫻花

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