競選6次落選5次…彰化政壇老將張春男辭世 同鄉人惋惜終生壯志未酬

曾參選彰化縣長的彰化政壇老將張春男，在凱米颱風來襲時病逝住所，享壽83歲，親友正籌辦治喪事宜。曾因發表自由色彩濃厚言論獲罪的他，被判刑3年6月有期徒刑，當年老戰友台灣文獻館前館長劉峰松對他一生無法實現理想而不勝唏噓。

台灣文獻館前館長劉峰松今表示，張春男的父親是醫生，母親和伯父分別曾任縣議員、省議員，堪稱家世良好，可惜生長在台灣戒嚴時期，參與一次縣議員（落選）、兩次國大代表（一次落選，一次當選，但4年後辭職）、一次縣長（落選）、兩次立委（落選），因發表競選政見被認為有「煽惑判亂，鼓吹革命」之嫌遭判刑入獄，參選又不順利，終生無法伸張政治抱負和理想。

劉峰松蒐集有關張春男一生資料，翻閱時表示，他與張春男都是員林人、都是師專畢業生，也都當過小學老師，雖然他比張春男年齡稍長幾個月，但敬佩張熱愛台灣與充滿活力的獨特選舉方式，他都稱張為「大師兄」，如今檢視30年前張春男提出的國民黨十大罪狀，現在來看都是真的，可說是「先知」。