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颱風後彰化就業博覽會AI與傳統兼顧 媒合率達六成一

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣第四場就業博覽會在田中景崧園區，AI產業攤位時時有求職者詢問。記者簡慧珍／攝影
彰化縣第四場就業博覽會在田中景崧園區，AI產業攤位時時有求職者詢問。記者簡慧珍／攝影

彰化縣今年第四場就業博覽會，今在田中鎮景崧文化教育園區登場，除了彰化縣，也有雲林縣廠商跨過濁水溪攬才，305人遞出求職表，初步媒合成功185人，初步媒合率61%，颱風天過後能有這樣成績算是不錯。

彰化縣2024「鼓動彰力x 職場進擊」就博會，今邀請36家廠商徵才，提供逾1千個工作機會，月薪最高9萬元但限定有一定工作經驗的機械工程師，職場新人和非機械工程專長的不必氣餒，今有餐旅業、服務業、製造業及保全業等，職缺相當豐富多元，縣政府保證只要願意工作就有「薪」人生。

到中科二林設廠並已營運的矽品精密工業，積極投入AI先進封裝技術的研發與應用，跨入Fan-out與其它先進封裝市場與量產，矽品，虎科廠預計2025年啟動，今年台中、彰化、二林、虎尾與大馬各地廠區開出1500個職缺，今就博攤位上向民眾招手加入AI產業受注目，詢問度頗高。

今田中就博會設置「真人圖書館」專區，邀請「銀家傳習所」職人傳授有效地經營和發展Facebook、Instagram、YouTube等社群，動動手指就能建立有趣且受歡迎的社交媒體，提升創業者自有品牌知名度；「壯世代專區」提供本縣年滿55歲民眾有關求職、就業媒合、就業諮詢、求才服務、廠商徵才等服務，讓求職者感興趣。

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