彰化家扶菁英青年組聯誼會 人生起飛希望合力回報社會

彰化家扶的孩子長大了，有心回報的陳義學等大學校院青年組成彰化家扶菁英大漢囝仔聯誼會，今舉行成立大會，陳義學擔任創會長，希望透過精心設計的年度課程和活動安排，彼此激勵和互助，踏入社會後能持續團結，合力回饋社會。

20多名接受扶助的國立大學和研究所青年及自立青年，今到彰化家扶員林服務處參加彰化家扶菁英大漢囝仔聯誼會成立大會，副縣長林田富、社會處長王蘭心及家扶後援團體到場加油，王蘭心代表縣長王惠美頒贈當選聘書給創會長陳義學，眾人集合一起高喊「打造夢想航班-協助家扶大漢囝仔人生起飛。」背後螢幕放映多架戰鬥機一飛沖天的影片對照家扶青年人生起飛。

陳義學就讀台大電機工程資訊安全組，說到他的父親早逝，母親是緬甸籍華僑，扛起家計重擔扶養四個孩子並重視教育，他年幼時常參加家扶活動，到現在難忘備受關懷的愛心，轉眼22年過去，去年他參加彰化家扶獎助學頒獎典禮，會後主動提出創立聯誼會的想法，希望彰化家扶受助大專生青年聚在一起，為未來打拚，家扶主任王震光很支持，促成今天聯誼會成立。

家住彰化市「小甄（化名）主動參加聯誼會，期許自己能因此認識更多優秀家扶的受扶助青年，日後可在生活與課業學習彼此激勵，遇到挑戰時也能相互支持與打氣。目前就讀教育心理與輔導學系研究所的「小欣（化名）」，期許有一天成為心理諮商師，期待參加「彰化家扶大漢囝仔聯誼會」能認識更多家扶優秀青年，在人生路上相互扶持，成為達成夢想的一股助力。