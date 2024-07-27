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中元普桌開始了！台中萬和宮不變、玉闕朝仁宮漲200元

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中南屯萬和宮中元普度法會代辦普桌供品今公開招標，由全聯和美德美分公司得標。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮中元普度法會代辦普桌供品今公開招標，由全聯和美德美分公司得標。圖／萬和宮提供

台中南屯萬和宮中元普度法會代辦普桌供品有逾千桌規模，今公開招標，由全聯和美德美分公司得標，8月8日前受理委辦登記，和去年相同，每桌酌收1600元；烏日玉闕朝仁宮表示，今年普桌1200桌，因物價上漲，加上要辦澎派，調漲200元，今年每桌酌收1700元，登記逾七成。

萬和宮董事長蕭清杰說，萬和宮從2009年開始接受信眾委託代辦普桌供品，去年受理信眾贊普及代辦普桌多達1580桌，其中逾七成、1146桌沒有領回的供品，轉送慈善團體。萬和宮中元節普度供品的貨色，獲得信眾口碑。每年普桌的供品，均透過公開招標決定，今年也不例外。依照往例，普度法會結束，信眾表明不領回的代辦普桌供品，將轉贈有關機關及慈善機構。

今天上午開標，參加的三家廠商提供實物，由萬和宮董監事評選、無記名投票。蕭清杰提醒務必以專業、客觀、公正態度，圈選心目中最好的。

開標結果，全聯和美德美分公司獲得13票勝出。得標供品包括，桂格美味三合一麥香減糖、佛祖牌新竹純米米粉、義美煎餅、盛香珍酵母蘇打餅乾、愛之味蔭瓜及土豆麵筋、三興茄汁鯖魚、爭鮮玉米粒、統一肉燥風味大號、四季釀造醬油、舒跑、得意的一天100%純葵花油、三好米池鮮米真空包裝、公賣局紅標純米酒、台鹽高級碘鹽、台糖二砂、綠豆及薑等18項。

烏日玉闕朝仁宮表示，廟方在每年農曆7月18日舉辦「慶讚中元盂蘭盆會布施十方」法會，善心信眾非常踴躍參加，都維持在普桌1200桌規模。今年中元贊普桌已開放民眾登記委辦，因物價上漲，加上要辦澎派，調漲200元，每桌酌收1700元，預計在農曆7月5日截止登記；普度後，贊普品或由信眾取回，或提供廟方捐助給弱勢家庭或社會機構，為信眾傳遞布施的心意。

台中南屯萬和宮中元普度法會代辦普桌供品今公開招標，圖為脫穎而出的商品。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮中元普度法會代辦普桌供品今公開招標，圖為脫穎而出的商品。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮中元普度法會代辦普桌供品今公開招標，董監事仔細評鑑。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮中元普度法會代辦普桌供品今公開招標，董監事仔細評鑑。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮中元普度法會代辦普桌供品今公開招標，董監事仔細評鑑。圖／萬和宮提供
台中南屯萬和宮中元普度法會代辦普桌供品今公開招標，董監事仔細評鑑。圖／萬和宮提供

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