颱風過後天氣晴 梧棲57藝文季嘉年華活動吸引親子同樂

凱米颱風過後，台中地區今天天氣放晴，梧棲藝文季嘉年華活動如期舉行，梧棲區公所今天在頂魚寮公園辦理2024梧棲五七藝文季嘉年華親子童趣活動，親子同樂，吸引2000多人參加。

梧棲區公所從民國109年起每年藉由五七藝文季活動將區內各項活動串連整合，規劃一系列內容多元豐富的活動，推廣藝文活動，

今天開場是頂寮社區暖場表演，擊鼓班帶來震撼太鼓表演，還有在地民俗人文的「走讀梧棲~唸七字」及受歡迎的「海之俗諺」劇場精彩演出。

台中市民政局長吳世瑋表示，台中市總人口數已正式突破285萬人，在少子化的趨勢下，海線人口沒減少，還快速增加，其中梧棲區人口還能逆勢增加，已逾6萬1000人。