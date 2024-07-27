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颱風過後天氣晴 梧棲57藝文季嘉年華活動吸引親子同樂
凱米颱風過後，台中地區今天天氣放晴，梧棲藝文季嘉年華活動如期舉行，梧棲區公所今天在頂魚寮公園辦理2024梧棲五七藝文季嘉年華親子童趣活動，親子同樂，吸引2000多人參加。
梧棲區公所從民國109年起每年藉由五七藝文季活動將區內各項活動串連整合，規劃一系列內容多元豐富的活動，推廣藝文活動，
今天開場是頂寮社區暖場表演，擊鼓班帶來震撼太鼓表演，還有在地民俗人文的「走讀梧棲~唸七字」及受歡迎的「海之俗諺」劇場精彩演出。
台中市民政局長吳世瑋表示，台中市總人口數已正式突破285萬人，在少子化的趨勢下，海線人口沒減少，還快速增加，其中梧棲區人口還能逆勢增加，已逾6萬1000人。
梧棲區長溫國宏表示，台中市政府積極建設及地方民代努力爭取，讓公園內地景豐富多元及有地方特色元素，頂魚寮公園腹地大、綠意盎然，公園最大特色是色彩繽紛，融合七彩椅、鯨魚滑梯、故事牆、花園迷宮、漁船造景等外型可愛鮮豔的設施，還有漂亮的3D藝術彩繪，已成為海線最夯的親子公園。
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