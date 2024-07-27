颱風過後彰化郷鎮清移路面稻草成奇景 求環保局「高抬貴手」燬燒

凱米颱風尾掃起二期休耕農地的稻草，彰化縣農業鄉鎮都面臨清除大量稻草後難以處理的困擾，要求環保局「高抬貴手」讓焚化廠燒燬；環保局今表示，可先暫放各鄉鎮的廢木材場，若放不下可載到環保局位在南彰化的廢木料處置場。

凱米的西南氣流帶來風雨，把二期休耕農地的收割後切碎稻草吹到道路和民居廣場（正埕），鄉鎮公所昨起連夜加班，先把妨礙通行的稻草堆到路邊或道路中線，也有駕駛小型挖土機到民居免費鏟起廣場上稻草。

埔鹽鄉長許文萍表示，農業鄉的稻草滿溢路面情形嚴重，道路清淤有開口合約廠商可把稻草載往農資場再利用，清潔車為民眾清除的稻草數量龐大且無法可去，這些稻草混合雜草等雜物並藏有隱翅蟲，處理上相當困難，希望環保局能通知溪州焚化廠放寬進場標準，全數燒燬這些稻草。

二林鎮清潔隊清除稻草也難以去化，相當頭痛，清潔隊只能優先清移妨礙交通的稻草，就近堆放在不影響人車通行的地方；清潔隊指出，稻草雖可回收再利用，但鄰近稻田的農民不願回填到田間，清潔隊還在設法處理。

環保局不同意稻草運進焚化廠燒燬，今表示，凱米造成很多樹木傾倒、樹枝折斷及稻草連同淹水被吹到路面，廢木材和稻草都可回收再利用，鄉鎮清潔隊先各自放在鄉鎮廢木材堆置場，實在放不下，可運到環保局在南彰化租地的廢木材堆置場一併處理。