台中市優質葡萄評鑑結果揭曉 鄧秀雄巨峰葡萄奪冠

台中市政府農業局輔導新社區農會，今天在新社區農會舉辦「113年度台中市優質葡萄評鑑活動」，推廣台中市優質巨峰葡萄，評鑑共有61組農民報名參賽，最後由新社區農民鄧秀雄勇奪第一名，獲得獎牌及獎金2萬元。

此次評鑑活動邀請農業部農糧署中區分署、台中區農業改良場、農業試驗所、社團法人台灣葡萄協會等農業學術研究機關代表擔任評審，從葡萄果品外觀、穗重及粒重、脫粒、著色、糖度、酸度、糖酸比、風味及肉質等項目評分。

經評審仔細品嘗後，由新社區農民鄧秀雄勇奪第一名，獲得獎牌及獎金2萬元；第二名新社區農民何明傳及邱細春2位奪得，獲得獎牌及獎金1萬2000元；第三名為新社區農民陳德煥、古凱瑭及仲再春3位，獲得獎牌及獎金5000元；佳作有新社區農民鍾松育、劉志城、林祐聖及后里區農民王坤達4位，可獲得獎牌及獎金3000元。

農業局指出，夏天是葡萄盛產的季節，其中以巨峰葡萄為台灣最主要的鮮食葡萄品種，全台種植面積計2193公頃，年產量6萬1224公噸；台中市巨峰葡萄種植面積計376公頃，為全台第3，年產量1萬337公噸，果實成熟以後，果皮呈現紫黑色，具有果粒大、糖度高、酸度低、轉色佳及果粉多等優點。

台中市葡萄主要種植在新社、東勢、外埔及石岡等區，以新社區303公頃最大，因位處於中央山脈西麓，有大甲溪及大安溪滋養土地外，更因日夜溫差大，有利果實內糖分的累積及轉色。

農業局表示，台中市因農友用心且細心種植，搭配安全、優質且高效的栽培管理方式，生產的葡萄果實大、易剝皮、皮薄味美且香氣獨特，成熟後如一串串夢幻的紫色水晶，懸掛在翠綠的葉片之間；現在正是巨峰葡萄夏果的盛產期。