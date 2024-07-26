防災67小時 盧秀燕今晚再搭機赴美 20萬商務艙機票自費

凱米颱風過境後，台中市長盧秀燕今晚將再搭乘深夜航班，前往美國洛杉磯，接續未完成的訪美行程。據了解，盧秀燕搭乘的商務艙航班，來回機票約20多萬元，由盧自費支出，盧因重視與姐妹市與僑界約定，防災告一段落後，決定再度赴美完成訪問行程。

盧秀燕今晚赴美消息傳開後，引起台中政壇熱議，多名民進黨議員接力嗆聲，抨擊盧秀燕太離譜，把飛機當成高鐵搭乘，台中海線還在積淹水，災後復建仍在進行，既然如此，當初何必趕回台中坐鎮？

藍營議員表態支持。民眾黨市黨部主委江和樹則說，若是自費行程，就值得肯定，拚城市外交有助未來發展，或者盧想選總統、訪美布局等都是好事；如果用公費買機票，就質疑「有這麼急嗎？」

據了解，盧秀燕搭乘今晚深夜班機，直飛美國洛杉磯，抵達時間為美西時間26日晚間近10點，單程票價10至12萬元，來回總計超過20萬元，由盧自包腰包支出。

盧首度訪美行程，原規畫從西雅圖、舊金山到洛杉磯，因凱米颱風增強並南偏，台中市被暴風圈籠罩，她22日深夜出發赴美後，落腳美西7小時就快閃回台中，盧在24日凌晨5點抵達台灣，坐鎮防災67小時後又再度赴美。