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盧秀燕今晚飛洛杉磯接續訪美行 朝野掀論戰在意這1點

聯合報／ 記者趙容萱洪敬浤／台中即時報導
台中市長盧秀燕返台坐鎮防颱，今晚市府表示，颱風過境，盧將繼續訪美行程，將晚搭機赴美。圖為日前返台照片。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕返台坐鎮防颱，今晚市府表示，颱風過境，盧將繼續訪美行程，將晚搭機赴美。圖為日前返台照片。圖／中市府提供

台中市長盧秀燕22日出訪美西，抵達後因凱米颱風增強、南移，決定搭機返台坐鎮防颱。中市府今晚表示，颱風過境，盧秀燕將繼續訪美行程，預計今晚搭機前往美西。消息傳出後，政壇掀論戰，民進黨批「眼裡只有僑民，沒有市民！」、離譜；國民黨則肯定、支持盧秀燕，民眾黨認為，要看盧秀燕這趟機票錢是花公費還是自費？

盧秀燕首度訪美行一波多折，她22日深夜搭機，因凱米颱風增強、南移，她停留7小時就隻身搭機返台，投入防災救災工作。盧秀燕今早前往沙鹿會勘，還派抽水機支援台南、彰化，也整備環保機具，可支援南部城市清理工作。

中市府今晚表示，盧秀燕將繼續訪美行程，預計搭乘今深夜班機，抵達大洛杉磯地區，盧後續將拜會聖地牙哥市政府，還有洛杉磯僑界餐敘，考察奧斯卡電影博物館、聖地牙哥會展中心等。

民進黨台中市議員陳俞融批盧秀燕，「眼裡只有僑民，沒有市民！」她認為，盧秀燕現在最重要的工作是善後以及救災，並不是出國旅遊。美國商務艙來回兩趟，機票至少40萬台幣，不論是公費或自費，這都是自肥，強力譴責；盧秀燕遊棄市民於不顧，急著去美國旅行，令人憤怒。

民進黨台中市議員陳雅惠表示，盧秀燕太離譜了，台中海線近日強風豪雨，許多地區傳淹水災情，災後很多地方需要恢復，盧秀燕還來不及了解狀況，就「直接出門」，那當初急著返台目的何在？莫非把飛機當高鐵坐，自以為是空中飛人？

民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹說，要看盧秀燕這趟機票錢是花公費還是自費？如果是自費，盧秀燕心繫台中市民，中斷訪美行程趕回台中，確定再自費出國拚外交，無論是城市外交，有助於城市未來發展，還是如外界討論盧選總統、訪美布局等，都是好事，因此尊重且支持。如果盧是用公費，那身為台中人，就要質疑「有這麼急嗎？」會不會浪費公帑？

國民黨台中市議員劉士州說，搭長程飛機旅途勞累，盧秀燕為了關心台中市民，搭長程飛機趕回台中，並在第一時間坐鎮防颱，在知道台中沒有嚴重災情後，又繼續搭機出訪拚外交，讓人感動與支持。

國民黨台中市議員黃佳恬說，盧秀燕就像媽媽一樣，知道家裡有事就趕回來關心，心繫台中，這就是媽媽的愛，盧秀燕這次出訪行程滿滿，如今再度出訪拚外交，值得肯定，盼她能收獲滿滿。

盧秀燕 議員

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