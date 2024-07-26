彰化婦人將幼童推至路中 警方將查明身分
1名女子今天開車行經員林市南平街，驚見有婦人將幼童推到馬路上，後來車輛繼續行駛，婦人又作勢將小孩往車道推，女子嚇出冷汗。警方表示，將查明婦人身分通報社會處。
該名女駕駛今天向媒體投訴，今天上午11時許開車行經南平街，路邊1名婦人牽著幼童迎面走來，卻突然將幼童推至馬路上，導致幼童倒在路中央，她緊急煞車，後來婦人將孩子拉回路邊。
不過，當女駕駛又緩緩向前行，婦人作勢要將幼童推向車道，害得她差點撞上，嚇出一身冷汗。女子說，懷疑這名幼童長期受到不當管教，否則誰會將孩子推到馬路上，害小孩差點撞車，希望有相關單位能介入了解。
彰化縣警察局員林分局表示，將請派出所查出婦人身分，通報社會處，依兒童及少年福利與權益保障法處理。
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