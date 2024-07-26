颱風凱米過境台電持續搶修 台中民眾帶物資致謝

颱風凱米過境，造成台中地區一度有逾5.2萬戶停電，截至目前仍有近2千戶待修。今天下午有女子帶著物資到台電向第一線搶修人員致謝，讓他們直呼「感受到一股暖流」。

台中市今天恢復上班、上課，台電台中區處位於自由路上服務中心近中午時，一名位年輕女子冒著風雨、手上抱著2箱飲料和巧克力走向服務櫃檯，向搶修人員表達無私付出的感謝。

她告訴櫃台服務人員，看到搶修人員不眠不休、冒著大風大雨搶修復電，卻依然有許多人民眾對台電不諒解，更讓她決定鼓起勇氣要親自表達謝意，希望搶修人員能感受到「其實還是有許多人內心非常感恩台電同仁的付出」。

當剛從搶修現場回到巡修單位的第一線搶修人員，還未脫下溼透雨衣，毫無心理準備下親自接收到對方的感謝時，即使全身狼狽，當下心裡依然感受到一股暖流。

台灣電力公司台中區營業處長顏錦義表示，目前台中區處颱風緊急應變中心持續運作，並增加更多人員及承攬商投入線路巡視及搶修復舊工作，積極搶修直至最後一戶完成復電為止。

台電台中區處今天新聞稿表示，統計至下午4時，颱風凱米造成台中地區停電戶數一度達5萬2004戶，目前仍有1863停電戶待修復，其中和平山區停電戶達1077戶。