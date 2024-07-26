凱米颱風尾 台中太平路坍、筏子溪40米護岸崩塌

凱米颱風中心遠離台灣本島，但颱風後所帶來的風雨不小，立委何欣純今到太平區北田路一帶勘災，發現路面坍塌，聯繫水利、水保單位處理，頭汴坑山區還有幾處停電也通報台電搶修；南屯區筏子溪上游左護岸約40公尺崩塌，立委廖偉翔今火速到場勘災，並請水利署第三河川分署派工搶修，以保障鄉親的人身安全。

何欣純說，位於太平山區的北田路中坑巷，為頭汴往東汴重要道路，她趕抵現場時，已圍起交通錐及警示燈，但仍清楚看到原有路面大面積龜裂坍塌，無法供車雙向通行，她已通報相關單位搶修。台中目前還是有間歇風雨，如果有需要協助的地方，歡迎利用通訊軟體官方Line搜尋@achun。

廖偉翔說，筏子溪上游護岸崩塌，引來地方居民擔憂，他到場了解現場情況後，督促相關單位加快修復進度，並持續關注修復進展，確保工程盡速完成。他呼籲，颱風雖漸漸遠離，但後續的災損也請鄉親繼續通報，他與團隊都會以最快的速度反應給相關單位，公共環境衛生也請多加留意，避免造成病媒蚊孳生。