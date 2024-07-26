中捷砍人嫌犯開庭感謝長髮哥「救全車」 長髮哥說話了

台中捷運5月21日發生隨機砍人事件，呂姓高中生遭砍3刀經醫院救治、緊急輸血救回一命，呂家今舉辦感恩捐血活動，民眾風雨無阻捐血，共募到502袋血。對於行凶的洪嫌在首次開庭時認罪、道歉，感謝見義勇為的「長髮哥」許瑞顯救全車，今天到場應援的長髮哥說，他只是做他該做的事情。

長髮哥說明，他對洪嫌沒有太多憤怒情緒，已向洪嫌請求民事賠償，洪嫌應對自己的行為付出代價，後續靜待司法判決；洪嫌父母有積極尋求調解，決定在八月中旬調解。

呂母則認為，當天洪嫌很真誠的向她道歉，洪嫌父母也在庭外道歉；洪嫌在庭上拒做精神鑑定，並表示「當時嚇傻了、也不知道」，訴求不要減刑，做錯要接受懲罰。她原諒洪嫌，要洪嫌入監後好好反醒、做人，也盼立法院修法，重懲假借精神疾病隨機傷人。

台中捐血中心統計到今天下午，中部血庫每天供應中彰投雲4縣市醫院共1800袋，平均用血量剩3.6天，低於7天安全庫存，為急缺狀況，其中A型血3.3天急缺，B型血6.2天偏低，0型血2.4天急缺，AB型血4.6天偏低。

中捷隨機砍人事件，洪姓凶嫌先砍呂姓高中生三刀，再砍長髮哥臉部二刀，長髮哥浴血與凶嫌搏鬥，後雨傘哥、黑衣大叔合力壓制洪嫌，交由警方處理。

洪母說，他們每年都辦捐血活動，前二天颱風來襲，很怕今天辦不成，感謝今天這麼多人捐血。兒子在中捷事件受傷，受很多人幫助，當天兒子穿黑衣服，被砍傷時，沒有人知道兒子受傷，兒子也沒呼救，失血過多進加護病房，她感謝社會救命之恩。