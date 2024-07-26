慢飛天使上課搭車迷途 台中熱心警助與家人重逢

台中1名慢飛天使，日前搭公車要到學校參加暑期輔導，未料坐過頭改轉乘捷運返校卻又下錯站，手機也因電力不足失聯，經學校報案求助，警方擴大搜尋找到女學生，結束這起上學驚魂記。

台中市警察局烏日分局今天表示，烏日派出所警員李明翰、黃瓊云及實習生葉姿廷、石凱文，16日上午10時50分接獲陳姓教師報案稱，有1名女學生原定上午9時要至學校上課，但至今未到校。

雖然教師一度聯繫上學生，得知她在烏日區一間便利商店休息，但詳細位置尚未確認時，就因學生手機沒電而無法聯繫，因學生為慢飛天使，憂心發生狀況向警方求助。

員警得知學生最後在中捷烏日站下車，立即以地毯式擴大搜尋附近便利商店，最後在第3間超商發現學生坐在店內，趕緊聯繫教師與家屬到派出所接回學生。

經警方了解迷途的學生，原先搭公車要在中捷市政府站下車，卻坐過站到終點站台中高鐵站，她轉搭捷運要返回中捷市政府站，卻又提早在中捷烏日站下車。女學生因手機沒電，先步行至烏日區新興路上的便利商店，發現沒有充電服務，便前往下一家店欲借電充手機，最後沒有地方能充電，便在超商休息想辦法回學校。

最後，女學生的父親與學校教師，一同在派出所內重逢，讓家屬與教師都大讚警方熱心幫忙，結束這起上學驚魂記。