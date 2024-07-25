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太誇張！中南部強風豪雨 重機竟雙載在國道「狂飆十幾公里」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
國道一號彰化北上路段今天上午有一輛重機雙載在風雨中狂飆了10幾公里，才在台中南屯下交流道，讓民眾直呼好扯。圖／民眾提供
國道一號彰化北上路段今天上午有一輛重機雙載在風雨中狂飆了10幾公里，才在台中南屯下交流道，讓民眾直呼好扯。圖／民眾提供

凱米颱風帶來強風豪雨，今天有民眾在國道一號彰化北上路段看到一輛重機竟雙載在風雨中狂飆了10幾公里，甚至到了王田交流道口也沒下交流道，讓行經的小客車駕駛直呼「也太扯了吧」，國道警察表示，若查證屬實，最重可開罰6千元罰鍰。

有民眾今天上午開車行經國道1號彰化北上路段，發現一輛重機雙載在風雨中狂飆，民眾的行車記錄器拍到這一幕直呼太扯了，只見重機行經王田交流道也不下交流道，繼續飆了十幾公里直到台中南屯交流道才下交流道。

國道三隊表示，在接獲民眾通報後，即派巡邏車前往，並用即時影像監看系統追蹤該部黃牌重機，但還未攔到該重機前，該重機就已下南屯交流道，該重機騎上國道若查證屬實，依「道路交通安全管理處罰條」將可處3千元以上、6千元以下罰鍰 。

凱米颱風 國道 彰化 豪雨 重機

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