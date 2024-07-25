颱風發威！彰化7人受困獲救 樹倒壓垮民房男子幸運無傷
凱米颱風帶來的風雨造成溪水暴漲、樹木倒塌等，彰化消防局今天共出動救援受困沙洲、民宅的民眾共7人，其中鹿港鎮一處磚造民房被倒下的樹木壓到半塌，一名男子受困民房，消防員將他救出後，幸無受傷。
彰化縣消防局統計今天上午因應颱風救災，共有在溪州鄉救出受困濁水溪沙洲的2人，大城鄉因民宅淹水，救出受困民眾4人，還有鹿港民房被倒下的樹木壓到塌陷救出1人。
消防局今天上午11點多接獲通報，鹿港國小對面有樹木倒下壓垮老磚房，有人受困屋內，鹿港消防分隊即出動救援，由於老磚房已被壓垮一半，出入口也被大樹擋住，消防隊員只能爬入倒塌建物內，將男子救出，所幸受困男子並未被磚瓦砸傷，只是受到驚嚇，表示不必送醫。
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