綠批「接機盧秀燕群龍無首」 中市府列假訊息政壇熱議

台中市長盧秀燕快閃美西返台坐鎮救災，民進黨政策會執行長王義川批評，盧抵台後副市長、消防局長接機，災害中心群龍無首。中市府今把該訊息列入「闢謠專區」。藍營議員說，颱風帶來災損，抗災不要分藍綠。綠營議員質疑，盧趕回來就是要回台中，不解副市長、局長去接機的道理。

中市消防局長孫福佑說，災害應變中心指揮官有輪班機制，不會24小時都由同一人擔任；相關訊息有無違反災害應變法，將慎重檢視，若有明顯觸法將告發。

有檢察官分析，該法為行政刑罰，違反行政秩序，苛以刑事責任的處罰，由縣市政府以主管機關身分，向地檢署告發後，由檢察官偵查認定，需間衡論自由，要構成並不容易，實務上幾乎沒見過案例。

盧秀燕自美返台救災，她雖說「政治口水免了吧」，但相關話題延燒。王義川昨批評，盧秀燕回台接機，導致救災中心群龍無首，更質疑出國帶救災中心的「紅背心」是作秀。盧秀燕今回覆，聽不懂王義川的質疑，相關服裝中央也都一樣。

中市府官網「謠言澄清」專區今把網傳「颱風應變中心群龍無首」列為不實訊息，強調指揮官由副市長、秘書長、副秘書長8小時輪值，鄭照新等人前往接機，當時指揮官為副秘書長張大春；還強調散布災害不實訊息，恐違反災害防救法，可開罰最高100萬元。

中市議會國民黨團書記長黃馨慧表示，凱米颱風來襲造成台中災損，呼籲抗災不該分藍綠顏色，以維護民眾生命財產為優先任務，也向台中不分日夜救災基層人員致上謝意。

黃馨慧說，民進黨中央主管發言歷史紀錄，之前曾說「用手機定位分析青鳥群眾」，卻沒有說明個資來源，誠信度不足，造謠並無助於防災。

綠營議員群起反駁，民進黨議員陳淑華、陳俞融說，盧秀燕強調自己一個人搭飛機返台，就是要趕回台中與市民家人在一起，肩負防災責任的副市長鄭照新、消防局長孫福佑，有什麼理由離開台中去接機？令人不解。

民進黨議員周永鴻說，鄭照新、孫福佑是災害應變中心指揮官、救災體系總指揮，不該離開應變中心，即使要匯報防災概況，市長在飛機上都可以空中開會了，抵台後可用手機了解。