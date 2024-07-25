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台中應變會議女性官員比男性多 盧秀燕喜稱：性別平等

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中市長盧秀燕說，今上午應變會議中，是她首次發現女性官員比男性官員多，樂見性別平等，防災不分男女。記者曾健祐／攝影
台中市長盧秀燕說，今上午應變會議中，是她首次發現女性官員比男性官員多，樂見性別平等，防災不分男女。記者曾健祐／攝影

凱米颱風襲台，台中市長盧秀燕今上午赴台中市消防局主持應變會議，由於部分局處首長仍在美國訪問，各單位每日派輪值人員與會，盧特別提到，今早應變會議女性官員有25、26人，男性官員約20人，是她首次主持應變會議女性比男性多，樂見性別平等，防災不分男女。

盧秀燕說，台中市目前無太大災害，但也有幾位民眾跌倒骨折、住院，路樹倒塌也很多，截至目前災損相對少，但她也提醒，有時颱風尾比颱風頭還要嚴重，加上西南氣流強大，這兩天還是不能掉以輕心，根據颱風速度，台中市今天晚上應會脫離暴風圈，需繼續觀測。

盧也說，今天風雨稍有減小，加上台中市今天也停班課，但她有點擔心民眾可能會跑出來採買，或是去看電影、逛街，不是不可以，但還是要拜託所有人注意安全，開車騎車走路統統要小心。

盧秀燕提到，今天應變中心比較特別，因各局處人員輪流派員值星，今天各局處女性出席25、26人，男性為20人左右，可見現在性別平等，碰到災害時不分男女同仁，今剛好發現這個性別比例，第一次碰到主持應變中心會議，局處女性比男性還要多的狀況。

媒體問到，盧秀燕昨指示台中市警局，針對民眾颱風期間到山區、海邊，警方「開罰不要客氣」，而台中警方至今勸導121件279人均未開罰，有何看法？

盧秀燕說，第一次會勸導，第二次勸導不聽的話會造成危險、執勤人員困擾，若有勸導不聽就會開罰，過去也曾有這種案例，但她昨天特別提及後，發現至今大家都很乖，非常感謝市民配合，可能都有聽到媽媽市長的話，有遵守規定。

台中市長盧秀燕說，今上午應變會議中，是她首次發現女性官員比男性官員多，樂見性別平等，防災不分男女。記者曾健祐／攝影
台中市長盧秀燕說，今上午應變會議中，是她首次發現女性官員比男性官員多，樂見性別平等，防災不分男女。記者曾健祐／攝影

凱米颱風 盧秀燕

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