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影／訪美隨身帶「紅背心」被質疑作秀 盧秀燕：中央的規定
凱米颱風來襲，台中市長盧秀燕原定出訪美國10天，才落地就急返回台，這兩天主持應變會議和留在美國繼續訪問的局處首長視訊時，均身穿「台中市災害應變中心」紅色背心，綠營質疑盧作秀、都是演好的，盧秀燕今回應，他們重視應變會議、關乎民眾安危，穿著該服裝也是中央規定。
媒體問到，有民眾質疑盧既已回台中坐鎮，為何還要越洋跟在美國訪問的局處首長視訊？盧秀燕說，只要首長不管在國內、國外，都要負起局處責任都必須上線，災害應變中心則改由其他同仁輪值出席，但只要是首長，即使出國她的要求就是統統都要連線。
盧秀燕說，上午她主持工作會報時，線上視訊會議的各局處首長也都上線開會，因為首長要對本身局處狀況掌握。
媒體也問到，首長在視訊會議也身穿「台中市災害應變中心」的紅色背心，盧出國前是否就已帶上？另民進黨政策會執行長王義川質疑她作秀、都是演好的。
盧秀燕說，她出訪美國就隨身攜帶，因為針對颱風期間，市府開的不是一般行政會議，而是防颱應變會議，不論中央或地方都有防颱應變服裝。
盧表示，穿上該服裝目的，是要提示民眾這樣的會議是重要的、關係到安全危險的。針對王義川質疑，盧表示她聽不懂王的題目，穿著應變中心服裝是中央的規定，應變會議有一定規格他們很重視，服裝也很重要。
盧秀燕說，這次出訪各局處首長也都攜帶紅背心，幾乎各縣市首長出國碰到颱風也都是這樣，不是只有台中。
至於防颱準備告一段落後，是否考慮繼續訪美行程？盧秀燕說，有在思考，但還是以颱風為主，若有決定會再對外說明。
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