影／颱風大雨梨山圓環邊坡泥流沖下 落石擋道台電人員徒步搶修
凱米颱風今天出海，挾帶龐大雨量，台中和平梨山圓環邊坡今天因大雨沖刷造成大量泥流，和平警車擋道管制確保安全；梨山地區土石流也造成台七甲線上多處電桿斷桿，梨山地區道路中斷還沒搶通，台電人員徒步入山搶修電力受損設施，並搬離沿途部分路面落石。
和平警分局梨山派出所今天清晨4時50分接獲民眾報案，和平區梨山里加油站圓環（和平區中正路與和平路一段路口），因颱風大雨沖刷邊坡夾帶泥水而下，阻礙道路通行，嚴重影響車輛通行安全。
警方獲報後立即到場，發現梨山加油站圓環前山坡大量雨勢夾帶滾滾泥水而下，造成排水阻塞，路面無法通行，立即打開警車警示燈示警，現場擺放交通錐實施管制，避免發生危害，也通報谷關工務段處理。
警方呼籲遊客不要在颱風期間上山做冒險性遊憩行為，會先加強勸導，若民眾不聽勸阻，就直接開罰。
台電台中區處表示，凱米颱風對台中市所造成的電力損失多為架空配電線路遭樹木壓倒，或因禁不起強風吹襲，產生電線斷落造成停電事故；梨山地區則因雨勢較大導致土石流，造成台七甲線上91根電桿斷桿、1根電桿嚴重傾斜待復舊。
台電台中區表示，梨山地區道路中斷未搶通，大型搶修機具設備無法進入，台電人員目前僅能以人力徒步巡檢方式進行可通行路段區間的復電工作，梨山和平地區目前尚有1858戶停電戶未能復電完成，需待道路搶通、土石流情況趨緩後，才能進入山區搶修。
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