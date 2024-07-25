影／颱風大雨梨山圓環邊坡泥流沖下 落石擋道台電人員徒步搶修

凱米颱風今天出海，挾帶龐大雨量，台中和平梨山圓環邊坡今天因大雨沖刷造成大量泥流，和平警車擋道管制確保安全；梨山地區土石流也造成台七甲線上多處電桿斷桿，梨山地區道路中斷還沒搶通，台電人員徒步入山搶修電力受損設施，並搬離沿途部分路面落石。

和平警分局梨山派出所今天清晨4時50分接獲民眾報案，和平區梨山里加油站圓環（和平區中正路與和平路一段路口），因颱風大雨沖刷邊坡夾帶泥水而下，阻礙道路通行，嚴重影響車輛通行安全。

警方獲報後立即到場，發現梨山加油站圓環前山坡大量雨勢夾帶滾滾泥水而下，造成排水阻塞，路面無法通行，立即打開警車警示燈示警，現場擺放交通錐實施管制，避免發生危害，也通報谷關工務段處理。

警方呼籲遊客不要在颱風期間上山做冒險性遊憩行為，會先加強勸導，若民眾不聽勸阻，就直接開罰。

台電台中區處表示，凱米颱風對台中市所造成的電力損失多為架空配電線路遭樹木壓倒，或因禁不起強風吹襲，產生電線斷落造成停電事故；梨山地區則因雨勢較大導致土石流，造成台七甲線上91根電桿斷桿、1根電桿嚴重傾斜待復舊。