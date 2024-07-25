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中市訪美團參訪微軟全球總部 將深化AI數位合作

聯合報／ 記者洪敬浤／台中即時報導
台中市政府美西參訪團由副市長黃國榮帶隊，參訪微軟公司全球總部，將深化合作，提升數位競爭力。圖／中市府提供
台中市政府美西參訪團由副市長黃國榮帶隊，參訪微軟公司全球總部，將深化合作，提升數位競爭力。圖／中市府提供

台中市長盧秀燕訪美行因凱米颱風打亂，盧提早返台坐鎮防颱，副市長黃國榮率隊在美西時間23日下午，參訪位於華盛頓州的微軟公司全球總部。黃國榮表示，數位力就是城市競爭力，微軟是全球AI領導廠商之一，中市疫苗預約系統、台中通APP都採用微軟雲端運算，將深化合作，帶動中小企業提升數位AI能力。

中市府參訪由微軟全球公共事務群政府解決方案事業部總經理寇克亞瑟（Kirk Arthur）、台灣微軟首席技術長花凱龍（Kai Hua）接待，介紹微軟AI服務在全球公部門成功案例，包括Copilot AI助理、Azure OpenAI生成式AI開發平台及Azure雲端運算等服務。

黃國榮表示，全球政府部分與民間企業都在拚數位轉型，微軟是全球AI領導廠商之一，與 OpenAI等全球優秀伙伴合作，建立完整的AI服務生態系，AI科技對市政推動、數位轉型有助益，中市數位治理局是全台地方政府唯一以「數位」命名的局處，推動數位化、淨零化為目標。

他強調，中市推動智慧城市，整合市政服務及發展數位市民方面，市府打造的數位平台「台中通」，先後榮獲2023 WITSA ICT、ASOCIO ICT Award 及2024 GO SMART Award 等國際獎項；中市府與微軟是合作夥伴，台中通APP、台中市疫苗預約系統等，均使用微軟提供的雲端運算支援。

台灣微軟首席技術長花凱龍也說，AI運用逐漸成熟，台中許多中小企業及公部門有相關需求，微軟能提供技術支援服務，提升工作效能。黃國榮說，市府將深化與微軟的合作，加速推動AI技術在市政服務應用，提升政府效能。

台中市政府美西參訪團由副市長黃國榮（左）帶隊，參訪微軟公司全球總部，將深化合作，提升數位競爭力。圖／中市府提供
台中市政府美西參訪團由副市長黃國榮（左）帶隊，參訪微軟公司全球總部，將深化合作，提升數位競爭力。圖／中市府提供

凱米颱風 疫苗

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