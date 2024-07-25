瑤族油茶結合園藝治療 創業與行銷獲移民署補助

台中大雅區清泉崗忠義社區來自廣西瑤族的新住民宋瓊英是移民署築夢計畫獲選者，她構想開一間傳統瑤族油茶小館，結合現代園藝治療理念，推廣瑤族飲食文化，提供民眾與植物互動的紓壓療癒空間，這次以「園藝治療師的油茶之約」入選「移民署第10屆新住民及其子女築夢計畫-創業與行銷組」，獲得8萬元補助。

宋瓊英原本與丈夫在上海工作，為了讓孩子有快樂的童年生活，兩人毅然回到丈夫的故鄉大雅清泉崗地區的忠義社區。她很喜歡舊眷村社區的生活環境，雖不時有飛機從上空飛越的轟隆聲，但生活環境及周遭的植物群，讓她有如回到故鄉般舒適。

有感於社區是老舊眷村及社區居民結構改變，她希望讓外界看到社區人文之美，開始各項社區營造，在她和丈夫努力下，頹圮的屋舍現在成了人文匯萃，社區民眾及各國新住民朋友最喜愛的歡聚之地。

去年8月，宋瓊英的母親到台灣相聚，有天早上起床，她發現母親準備一鍋油茶和南瓜糍粑，等著他們一起吃早餐；油茶是瑤族的日常飲品，從早到晚貫穿在日常生活飲食中，打一鍋油茶、配上地瓜、玉米、炒過的米花、米粿或各式糍粑，可以是早餐、是午餐、下午茶，甚或是宵夜。

油茶的主要食材為綠茶葉、生薑、花生及堅果，油茶廣為當地人所喜愛，油茶店普及。宋瓊英說，瑤族人家中打了油茶，主人會大方邀約左鄰右舍來喝茶，是閒話家常時必備的主角。母親的油茶喚起了她記憶中的味道，於是有了開油茶店的想法。

宋瓊英和家人愛自然也是荒野保護協會成員，家門前種樹，庭院一片綠意盎然，她利用植裁、花藝、空間環境的布置，打造紓壓空間，讓民眾及新住民朋友共享這片園地。她有了結合園藝治療理念與推廣瑤族飲食文化的新念頭，和家人討論後，提出「園藝治療師的油茶之約」，向移民署提出築夢計畫申請，順利通過並獲得補助，實現開油茶店的目標，也為眷村增添了新文創據點。

宋瓊英表示，民國109年移民署台中市第二服務站主動與她聯繫至今，提供新住民基金補助及各項培力計畫資訊，她和2位新住民朋友因此都獲得築夢計畫的補助，未來她會協助更多新住民朋友，傳承成功圓夢經驗。