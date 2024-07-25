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921平價宅 無償交台中市府卻閒置？

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市921地震後留下的受災房舍，社會局改造為社福機構。圖／社會局提供
台中市921地震後留下的受災房舍，社會局改造為社福機構。圖／社會局提供

1999年921地震當年的受災建物，由前台中縣政府出租平價住宅，在縣市合併後，由台中市府經管相關房舍等資產，審計部台中市審計處指出，921屆滿25年，近百筆房屋產權無償交付市府，但房產使用率偏低或遭占用，要求市府加強維護管理。市府社會局表示，代管閒置房產研議轉型，比照社會住宅包租代管，多數則作為社會福利用途。

都發局住宅管理處指出，921新社區一般住宅及其他建物共95筆，加上國民住宅10筆，都是921受災戶，無償交由地方政府經營管理，市府可辦理租售。

但審計處指出，市府原規畫以社會住宅出租管理後，仍無具體執行進度，長期閒置未利用，建議積極管理。

都發局表示，原本規畫以包租模式作社會住宅使用，但考量社區屋齡、修繕投入成本及後續管理維護行政費等，若轉型為社會住宅，管理不便且不符合經濟效益。

另委託社會局代管61筆，至2028年10月31日止，房舍分布在石岡、東勢、大里及太平地區；29筆即將辦理標售，由行政院備查中。其他將視社會局未來安置需求滾動檢討。

為善加使用代管921新社區房舍，社會局制定「台中市政府社會局代管本市921新社區房舍使用流程及弱勢個案轉介租用流程」，供評估推展社會福利或有短期臨時居住需求的民眾使用。

住宅發展工程處原委託社會局代管69戶921新社區房舍，其中8戶屋況不佳，已在今年2月歸還。社會局現代管61戶921新社區房舍，使用率近8成，社會局代管物件中「並無占用情事」。

社會局統計，19戶為社會福利用途，包含太平德隆公托、太平親子館、石岡親子館、東勢婦培中心、街友中繼住宅和身障小作所等；另29戶供弱勢民眾短期居住。

公所人員表示，有幾處社會局活化的平價住宅，原屋況根本就像「鬼屋」，大家齊心合力重新改造。

社會局表示，將研擬轉型比照社會住宅包租代管方式出租，並請包租代管業者提出服務建議書，以OT方式招租；有的要等調解方案或訴訟結果，再配合辦理移轉登記作業。

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