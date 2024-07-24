受凱米颱風影響！台中停電累計近1萬2千戶 入夜後風雨更大

受凱米颱風影響，台中地區今天至下午6時因颱風造成之曾經停電戶數已達11614戶，市區之大里、太平、梧棲、地區約有共200餘零星停電戶，台電仍持續搶修中。而且，據中央氣象局預測，入夜後中部地區風雨還會逐漸增強，台電人員都備戰中。

台電台中區營業處說，因颱風颳起強風，海線瞬間風力達10級以上，部分地區也開始下起大雨，使得部分台電架空配電線路因樹木倒壓斷落，或因禁不起強風吹襲，導致電線斷落，造成之停電。

梨山地區因台八線113.2公里處有樹木倒塌壓垮電線，造成1200餘戶之大範圍停電，且因雨勢大且山區落石仍持續坍方中，通往梨山地區道路均因樹木傾倒、電桿桿基崩塌傾倒、土石滑落造成車輛無法通行，台電人員將視現場風雨情況進行搶修。

台電台中區處說，根據中央氣象局預測，入夜後中部地區之風雨將會逐漸增強，預計將為海線及山區帶來強勁風力及豪大雨勢。在暴風圈還沒離開前，停電災情均會隨著風雨而變化，台電台中區處亦已於傍晚5時應變會議中滾動檢討出勤搶修人數，期望能在最快時間內為民眾完成停電戶的復電。