「中風病患救星」彰縣中西醫居家團隊到府治療 一家人重拾笑容

彰化縣一名50多歲女子今年3月中風，員榮醫院中醫部部長林親怡醫師、吳晉廷醫師每周一次到患者家中為她針灸、開藥，病患從原本臥床站不起來，如今已能在看護協助下走路，繼續到醫院復健，林親怡說，針對重度失智、中風等無法到院的患者，員榮醫院經評估後，可提供到府中西醫整合醫療，幫助病患改善身體功能。

林親怡說，這名中年女病患原就有高血壓、高血糖及高血脂，因控制不好而中風，左側偏癱，第一次為她診療時，她的血糖飆到200、300(正常值應在100以下)，腳很腫、一碰就痛，精神也不好，她與吳醫師先幫患者針灸，經過幾次針灸及藥物治療後，水腫改善很多，原先使用2種利尿劑，可以停用也不再復發，肌力也有進步，家屬也為她架設復健設施，已可以拉手，還可以踩腳踏車。

加上飲食控制，少吃炒飯、炒麵及包子，多吃蔬菜等飲食改善後，女病患經3個多月努力，血壓和血糖也更穩定，血糖降到130到150之間，手腿也不再那麼疼痛，比較有意願活動，患者從原先的臥床，現在已經可以站起來，從家裡走出去到員榮醫院復健科復健。

還有一名90多歲患者，3年前中風，左側癱瘓，無法言語，申請居家醫療，林親怡率領醫療團隊接手，整合中西醫師、護理師到家訪視、管路照護、居家針灸，患者病情逐漸穩定，甚至到可以和家人鬥嘴，也能用英語、日語數數，頭腦很清晰，也減少患者往返醫院的不便。

林親怡說，有一次到一位患者家中，患者房內充滿了呼吸器、氧氣製造機及抽氮機的馬達聲，在房內一直迴轉的聲音讓人覺得很無望，病患手腳腫脹疼痛，在多次針灸後不但手腳都消腫了，患者也逐漸脫離了呼吸器，家人也不用半夜一直起來為患者換尿布，到急診的次數也減少很多，也不再常住院。

林親怡說，居家醫療治療的不僅是個案本身，經常是完全改變一個家庭，改善全家的生活品質，也讓同住家人生活逐漸走上正軌，也重拾笑容。

吳晉廷說，他印象最深的是一名近百歲的阿嬤因便秘及身體酸痛向中醫部求助，第一次看診，阿嬤躺在床上，叫她都沒反應，但一碰到肩膀，就痛得大叫，阿嬤腹部也腫腫的有宿便，一周要用一次軟便劑才能排便。後來開了二次藥加針灸，就可順利排便，精神也好很多，以後再去看阿嬤，她都是坐在椅子上，已能跟看護有說有笑。